Adam Baalal poursuit sa progression à grande vitesse. Le milieu de terrain de l’ASSE figure dans la liste des joueurs convoqués par le Maroc U20 pour un stage organisé à Rabat au mois de juin. Une récompense logique pour un joueur qui enchaîne les performances convaincantes depuis son arrivée dans le Forez.

Arrivé à l'ASSE avec l'étiquette d'un jeune joueur prometteur, Adam Baalal n'a pas tardé à justifier les attentes placées en lui. Le Marocain s'est rapidement intégré au sein des équipes de jeunes stéphanoises et a démontré de belles qualités techniques ainsi qu'une réelle maturité dans son jeu.

Son adaptation au football français s'est faite avec une étonnante facilité. Dès sa première apparition avec les U19 de l'ASSE, il s'est illustré en inscrivant un but face à Air Bel lors d'une victoire 3-2. Un premier signal fort qui a rapidement attiré l'attention des éducateurs du centre de formation.

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Quelques mois plus tard, les confirmations se multiplient.

Adam Baalal (ASSE) enchaîne les bonnes performances

Le jeune milieu de terrain a progressivement gagné du temps de jeu avec la réserve stéphanoise. Malgré la lourde défaite face aux Hauts Lyonnais (4-1), Adam Baalal s'est distingué en trouvant le chemin des filets d'une tête sur corner.

Au-delà des statistiques, c'est surtout sa capacité d'adaptation qui impressionne. À seulement quelques mois de son arrivée, il s'est imposé comme un élément suivi de près par le club. Son activité dans l'entrejeu, sa qualité technique et son intelligence de jeu lui permettent de franchir les étapes les unes après les autres.

Cette régularité n'est d'ailleurs pas passée inaperçue auprès des sélectionneurs marocains.

Le Maroc U20 valide la progression du Stéphanois

La liste dévoilée pour le prochain rassemblement du Maroc U20 à Rabat confirme l'excellente dynamique du joueur. Adam Baalal figure parmi les milieux de terrain retenus pour ce stage qui réunira plusieurs des meilleurs jeunes talents marocains évoluant en Europe.

Cette convocation s'inscrit dans une trajectoire cohérente. En parallèle de ses performances avec les équipes de jeunes, Baalal a également multiplié les entraînements avec le groupe professionnel stéphanois ces derniers mois.

À Saint-Étienne, tout semble suivre un plan bien défini. Le club prépare l'avenir en valorisant ses jeunes talents et en leur offrant des opportunités adaptées à leur progression. Adam Baalal fait aujourd'hui partie des joueurs les plus surveillés du centre de formation. Sa convocation avec les Lionceaux de l'Atlas vient confirmer tout le potentiel que l'ASSE entrevoit en lui.

Source : Talents Marocains (TMA)