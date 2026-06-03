Le Red Star ne sera pas entraîné par Grégory Poirier la saison prochaine. En fin de contrat, le technicien de 43 ans a annoncé à L'Équipe ce mercredi qu'il ne prolongera pas l'aventure audonienne. Un départ qui affaiblit un concurrent direct des Verts en Ligue 2.

Quatrième de Ligue 2 cette saison, éliminé en playoffs par Rodez, le Red Star perd l'architecte de sa progression. Poirier avait pris la suite d'Habib Beye à l'été 2024. En deux saisons, il a installé le club de Saint-Ouen comme une valeur sûre de l'antichambre. Son départ ouvre une période d'incertitude pour un adversaire que les Verts retrouveront la saison prochaine.

Une séparation choisie, pas subie

Le départ n'est pas un licenciement. Dès la trêve hivernale, Poirier et le président Patrice Haddad avaient convenu de se laisser mutuellement libres à l'issue de la saison. «Certaines aventures doivent se terminer de la plus belle des manières. Et il y a une envie d'avoir une évolution chez moi», explique le technicien à L'Équipe. «L'aventure était très belle et c'est bien qu'elle se termine.»

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En Ligue 2 cette saison, son bilan est solide : 34 matchs, 16 victoires, 10 nuls, 8 défaites, une PPM de 1,71. Des chiffres que l'ASSE, avec ses turbulences internes entre Horneland et Montanier, ont dû surveiller tout au long de la la saison.

Poirier vise plus haut, le Red Star repart de zéro

Le technicien ne cache pas ses ambitions. Il confirme avoir eu des échanges concrets avec des clubs de niveau supérieur, voire à l'étranger. «Lorsque l'on a commencé par la petite porte en France, on garde toujours le rêve d'entraîner en Ligue 1», lâche-t-il. Sa méthode a fait ses preuves : Martigues en Ligue 2, Red Star maintenu trois saisons de suite. En dix ans de coaching, cinq mois sans club. Il ne restera pas longtemps sur le marché.

Pour le Red Star, le chantier est conséquent. Trouver un successeur capable de maintenir le niveau d'un club quatrième de Ligue 2 sans déstabiliser un groupe qui tourne bien. Un recrutement que l'ASSE, elle aussi en pleine reconstruction sur le banc, surveille de près. Moins le Red Star sera bien entraîné, mieux ce sera pour les Verts.

Ce que ce départ change pour la Ligue 2 2026-2027

La Ligue 2 la saison prochaine s'annonce chargée. Nantes, Le Havre, Toulouse, Metz et l'ASSE entre autres vont se bousculer pour les deux places de montée directe et les barrages. Le Red Star était un prétendant sérieux avec Poirier. Sans lui, l'équation change. Le successeur qui sera nommé conditionnera en grande partie l'ambition audonienne.

Pour les Verts, chaque rival qui se retrouve en transition est forcément observé. L'ASSE a suffisamment de problèmes à régler en interne pour ne pas pleurer sur le sort du Red Star. Mais noter la fragilité d'un concurrent n'est pas une mauvaise chose quand on prépare une saison où ils seront encore très attendus.

Source : L'Equipe