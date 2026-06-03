Inquiétude pour Zuriko Davitashvili. Selon plusieurs médias géorgiens, l'ailier stéphanois va manquer le prochain rassemblement de sa sélection en raison d'une blessure à la cheville. Une alerte qui semble directement liée au pépin physique contracté lors du sprint final de la saison avec l'ASSE.

L'information est tombée ces dernières heures en Géorgie. Le média Geo Team affirme que Zuriko Davitashvili ne participera pas aux rencontres internationales du mois de juin en raison d'une blessure à la cheville. Si aucune communication officielle n'a encore été publiée par la Fédération géorgienne ou par l'AS Saint-Étienne, cette absence potentielle ne constitue pas une véritable surprise.

Une blessure qui remonte à la fin avril

Le joueur de l'ASSE avait déjà été contraint de déclarer forfait pour le très important déplacement à Rodez le 30 avril dernier (défaite 1-2). Philippe Montanier avait alors confirmé que son ailier souffrait d'une entorse à une cheville contractée quelques jours plus tôt lors de la lourde défaite contre Troyes (0-3).

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"Il est forfait pour ce week-end, mais on verra l'évolution ensuite", expliquait alors l'entraîneur stéphanois.

Malgré cette blessure, Davitashvili était finalement revenu dans le groupe pour disputer les dernières échéances de la saison. Il avait notamment participé aux barrages face à Nice et transformé le penalty de l'espoir lors du match retour à l'Allianz Riviera.

Une saison terminée dans la douleur pour Davitashvili

Cette nouvelle alerte laisse penser que le Géorgien n'a peut-être jamais totalement récupéré de cette entorse. L'ancien Bordelais a énormément donné durant cet exercice 2025-2026. Souvent décisif dans les périodes les plus délicates, il a porté une grande partie des responsabilités offensives stéphanoises lorsque l'équipe peinait à trouver des solutions.

Si son absence en sélection se confirme, cette période pourrait finalement permettre à Davitashvili de récupérer pleinement avant la reprise estivale.

L'ASSE s'apprête à ouvrir un nouveau cycle après son échec dans la course à la montée. Dans cette perspective, retrouver un Davitashvili à 100 % de ses moyens physiques constituera l'un des premiers enjeux de l'intersaison stéphanoise. À moins que le Géorgien ne trouve un point de chute dans un autre club à l'intersaison... Ce forfait pourrait d'ailleurs ressembler à une précaution prise afin de ne pas obérer ses chances de signer dans un nouveau club ces prochaines semaines.