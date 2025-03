L’ASSE a concédé face à Nice (1-3) une 15e défaite en 24 journées de Ligue 1. Pire, le succès du Havre à Lens plonge les Verts dans la zone rouge avant de se déplacer en Normandie dimanche prochain. Voici les trois enseignements après ASSE – Nice.

Accrochée par Angers (3-3) dans un match extrêmement frustrant où elle a perdu deux points le week-end dernier, l’ASSE enchaînait ce samedi par un deuxième match à domicile de suite. Face à l’OGC Nice, un gros morceau de ce championnat (3e), les Verts ont une nouvelle fois subi la loi des Aiglons. Si la déroute n’est pas aussi historique qu’à l’aller (8-0), les Stéphanois se sont encore inclinés (1-3).

L’ASSE relégable pour la première fois depuis fin septembre

Pourtant, les Stéphanois semblaient plutôt bien rentrer dans la partie. Une illusion qui n’aura pas fait long feu puisque, malgré un premier arrêt de Gautier Larsonneur, Pablo Rosario a pris le dessus sur Dylan Batubinsika pour ouvrir le score de la tête (10’). Derrière, malgré plusieurs occasions chaudes pour les visiteurs, c’est bien l’ASSE qui a fait le jeu en première période face à des Niçois regroupés et jouant en contre. Un premier acte cohérent pour l’équipe d’Eirik Horneland qui finissait par être récompensée par le 5e but cette saison (plus 5 passes décisives) de Lucas Stassin (36’).

Et si Geoffroy-Guichard semblait plein d’espoir en début de seconde période, le changement d’attitude niçois n’a laissé aucune chance à l’ASSE, encore une fois plombée par sa défense avec le but contre-son-camp de Mickaël Nadé (52’). Bien plus entreprenants, les visiteurs ont maitrisé la suite de la partie, Evann Guessand (69’) y allant également de sa réalisation pour porter le score à 1-3. Une 15e défaite en 24 journées lourde de conséquence pour l’ASSE.

Car deux heures plus tard, la victoire du Havre à Lens (3-4) a plongé les Verts dans la zone rouge pour la première fois depuis la 6e journée. S’il était déjà important, le déplacement en Normandie dimanche prochain s’annonce désormais crucial pour la suite de la saison stéphanoise. Une défaite au Havre rapprocherait l’ASSE d’un retour en Ligue 2…

Une défense pas au niveau de la Ligue 1

Une situation critique qui trouve son origine dans le niveau catastrophique affiché par la défense des Verts. Avec 56 buts encaissés en 24 journées, l’ASSE marque l’histoire et pas pour les bonnes raisons. Sur les 50 dernières saisons en Ligue 1, seuls Arles-Avignon en 1975/76 (63) et Bordeaux en 2021/22 (61) ont fait pire à ce stade de la compétition. Tout simplement.

Ce samedi encore, la défense stéphanoise a brillé par sa médiocrité. Sur le premier but, Batubinsika perd son duel face à Rosario qui ouvre le score. Sur le deuxième but, Nadé trompe son propre gardien et remet Nice devant au tableau d’affichage. Si les lacunes de l’arrière-garde de l’ASSE sont criantes, elles sont logiques. Alignés au coup d’envoi, le quatuor Maçon - Batubinsika - Nadé – Pétrot éprouvait déjà, par moment, quelques difficultés en Ligue 2. Dans l’élite du football français, ça ne pardonne pas.

Moueffek de retour avant un calendrier décisif pour l’ASSE

Finalement, le seul motif de satisfaction du week-end côté stéphanois, et il est faible, tient dans le retour dans un rôle de titulaire d’Aïmen Moueffek. Alors qu’Eirik Horneland et son groupe se préparent à deux déplacements plus importants que jamais au Havre (9 mars, 17 h 15) puis à Montpellier (16 mars, 17 h 15), le retour du milieu formé à l’Étrat pourrait faire un bien fou.

Pas encore assez en forme pour jouer 90 minutes face à Nice, Moueffek a offert une première période cohérente. Puissant dans la projection vers l’avant et costaud dans les duels, le joueur de 24 ans a été plutôt intéressant, ponctuant sa bonne heure de jeu par une passe décisive pour Stassin. S’il est épargné par les pépins physiques, le Marocain pourrait, avec Benjamin Bouchouari, être crucial dans l’opération maintien de l’ASSE. Au Havre la semaine prochaine, espérons que Moueffek soit à nouveau en jambes.