À l'issue de la rencontre entre l'ASSE et Nice (1-3), Eirik Horneland (ASSE) s'est exprimé au micro de beIN Sports afin de partager ses impressions suite à la défaite stéphanoise !

Eirik Horneland, au micro de beIN Sports, cherche encore des motifs de satisfaction. Si son équipe a pu faire illusion en première mi-temps, elle a replongé dans ses travers après la pause. Le coach stéphanois pointe néanmoins plusieurs problèmes chez les Verts, notamment leur incapacité à épurer leur jeu techniquement et à faire preuve de lucidité.

Entre les lignes, on comprend qu’il soulève un vrai problème de niveau dans son effectif, voire même un manque d’intelligence de jeu. Une situation inquiétante à l’approche de la dernière ligne droite de la saison en Ligue 1, qui pourrait bien se conclure par une descente dans l’antichambre de l’élite.

Horneland (ASSE) : "On peut faire bien mieux que ça !"

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "C’est très difficile. Quand on encaisse un but tôt dans le match, c’est compliqué, mais on a su se relever et on avait le temps pour le faire. En deuxième mi-temps, on a essayé de jouer, mais on avait du mal à ressortir le ballon. On a tenté de mieux contrôler le jeu, mais ce n’était pas suffisant.

De l’espoir pour la suite ? Oui, bien sûr. Il y a eu de bonnes séquences dans le match, et ça donne de l’espoir.

Je pense qu’il faut savoir utiliser son cerveau quand on joue au foot. On a commis trop d’erreurs, avec beaucoup de déchets techniques. Il faut mieux s’organiser, car avec de la discipline et une meilleure maîtrise de la possession, on peut faire bien mieux que ça. Il essaie malgré tout de retenir du positif."

Reste aux stéphanois à ne pas sombrer mentalement et à aborder les rencontres face au Havre et à Montpellier avec un état d'esprit de guerrier !