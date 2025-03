Engluée dans une spirale négative, l’ASSE se déplace au Havre ce week-end pour un match capital dans la course au maintien. Toujours à la recherche d’un premier succès à l’extérieur, les Verts doivent impérativement l’emporter pour repasser devant leur adversaire normand, actuel barragiste

L’ASSE en quête de renouveau

Les journées passent et la situation de l’ASSE devient de plus en plus critique. Avec une série de huit matchs sans victoire, les Stéphanois n’ont plus goûté au succès depuis leur victoire 3-1 contre Reims. De plus, ils restent sur une défaite 3-1 à domicile contre Nice. Cela a fragilisé encore un peu plus leur position au classement.

Aujourd’hui, l’ASSE occupe la 17e place, synonyme de relégation directe. Devant eux, Le Havre (16e) compte un point d’avance, rendant cette rencontre déterminante pour inverser la tendance. Un succès en terre normande permettrait aux Verts de repasser devant leur adversaire. Il est impératif d'aller décrocher ce premier succès à l'extérieur

Le Havre en confiance après sa victoire à Lens

Si l'ASSE traverse une période compliquée, Le Havre a repris un peu de confiance dans le Nord. Vainqueurs 4-3 sur la pelouse de Lens, les joueurs de Didier Digard ont frappé un grand coup face à une équipe un peu plus en difficulté ces dernières semaines. Ce succès, combiné à une série de quatre matchs sans défaite à l’extérieur, dont deux victoires consécutives, témoigne de la montée en puissance du HAC.

Toutefois, les Havrais doivent désormais transformer cet élan en succès à domicile, comme l’a souligné leur entraîneur. Des propos retranscrits pas L'Equipe

"On s'est imposés à Lille qui l'a emporté ensuite à Rennes et contre Monaco. L'emporter à Lens, dans une telle ambiance, doit conforter notre ascendant psychologique sur Saint-Étienne. Mais cette rencontre doit plus nous servir à enclencher une dynamique. Ce sont les points que nous prendrons dans les dix derniers matches qui feront la différence."

Un match à quitte ou double

À l’aube de cette 25e journée de Ligue 1, l’ASSE joue une partie de son avenir. Un succès au Havre relancerait totalement la course au maintien, mais une nouvelle contre-performance pourrait les plonger un peu plus dans le doute.

Les Verts ont encore leur destin en main, mais le temps presse. Réaction attendue ce week-end, avant un nouveau déplacement face à un concurrent direct, Montpellier...