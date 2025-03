La course au maintien en Ligue 1 s'accélère et chaque résultat compte pour les formations du bas de tableau. Tandis que l'ASSE s'est inclinée ce samedi face à Nice (1-3), Montpellier recevait le Stade Rennais (17h15).

En concédant le nul face à Angers (3-3), puis la défaite pour la réception des aiglons, les Stéphanois ne sont définitivement pas dans une bonne position. Premier relégable après la victoire du Havre face à Lens samedi soir (3-4), l'ASSE était suspendue au résultat du MHSC dans sa quête du maintien.

Montpellier joue sa survie en Ligue 1

En 23 journées de championnat, le MHSC n’a remporté que quatre victoires. Mais si les Verts ne font guère mieux avec cinq succès, la différence se joue désormais sur le nombre de défaites : 16 pour Montpellier contre 15 pour l'ASSE.

Avant d'affronter les joueurs d'Habib Beye, la Paillade doit impérativement renforcer sa solidité défensive, d’autant qu’elle reste sur une série inquiétante de quatre défaites consécutives, avec 11 buts encaissés. En cas de victoire, Montpellier reviendrait à un petit point de l’ASSE.

Rennes retrouve des couleurs

Un mercato affolant et la nomination d'Habib Beye : l'hiver n'était pas au repos du côté de la Bretagne. Depuis la nomination du technicien, le SRFC n’a connu qu’une seule défaite (0-2 contre le LOSC) et a su engranger des points précieux face à Strasbourg, Saint-Étienne et Reims. Mal classés en janvier, les Bretons ont redressé la barre et occupent désormais la 13ᵉ place de Ligue 1 avant leur déplacement à la Mosson. Sur une bonne dynamique, Rennes semble bien armé pour repartir avec les trois points.

Résumé de Montpellier - Rennes

Montpellier a démarré ce match avec l’envie de retrouver le succès. Si Tchato a repoussé un ballon sur sa ligne, il va rapidement être en vue dans la surface rennaise. Le joueur formé au MHSC a cru ouvrir le score à la 20ème minute. Malheureusement pour lui, Wahbi Khazri était hors jeu au départ de l’action.

Après avoir subi quelques vagues, Rennes va ouvrir la marque, sur un contre. Montpellier ne parvient pas à se dégager et Assignon décale Fofana en retrait qui efface Ferri puis ajuste Lecomte. L’ancien Lensois signe son premier but depuis son retour dans l’hexagone.

Andy Delort a ensuite inscrit son premier but depuis son retour en France. L’attaquant Montpelliérain a égalisé juste avant la pause. Après 3 minutes d’attente Florent Batta a finalement annulé le but grâce au Camion VAR pour un hors jeu léger de Kouyaté. Rennes mène 1-0 à la pause.

Rennes maîtrise davantage le début de seconde période et inscrit un véritable bijou. Sur un corner joué à 2, le ballon est donné à Djaoui Cissé. Le milieu du SRFC envoie une frappe délicieuse de 30 mètres et permet aux bretons de mener 2-0. Montpellier semble K.O debout et encaisse un 3e but a 20 minutes du terme. Blas dépose le ballon sur la tête d’Assignon qui inscrit le but du 3-0. Brice Samba brille ensuite sur une tête d’Andy Delort, rien ne sourit au MHSC.

En fin de partie, Sagnan ceinture Kalimuendo qui tente de se retourner. L’arbitre n’hésite pas et offre une balle de 4-0 à l’avant centre rennais qui va transformer son penalty en 2 temps après un arrêt de Lecomte.