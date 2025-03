L’AS Saint-Étienne (ASSE) franchit un cap en matière de solidarité en officialisant un partenariat inédit avec la Homeless World Cup Foundation. Pour la première fois dans l’histoire du tournoi, son logo sera affiché sur le maillot d’un club professionnel.

Ce vendredi 28 février, l’AS Saint-Étienne a annoncé un partenariat avec la Homeless World Cup Foundation, une organisation qui utilise le football pour soutenir les personnes en situation de précarité. Dès la réception de l’OGC Nice, ce samedi 1er mars, le logo du tournoi apparaîtra sur la manche gauche du maillot des joueurs stéphanois jusqu’à la fin de la saison 2024/2025 de Ligue 1.

C’est une première dans l’histoire de la Homeless World Cup, qui depuis 22 ans organise un tournoi international visant à transformer la vie des sans-abris par le football. En plus de cette présence sur le maillot, l’ASSE mettra en avant la fondation à travers des affichages sur les panneaux LED du stade Geoffroy-Guichard, renforçant ainsi son engagement social.

Un engagement fort de l’ASSE envers les plus démunis

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité des actions menées par l’ASSE à travers son fonds de dotation, ASSE Cœur-Vert. Depuis plusieurs années, le club soutient l’association stéphanoise « Renaître », qui accompagne les sans-abris et les personnes en réinsertion. Grâce à cette nouvelle collaboration, des initiatives locales verront le jour pour venir en aide aux personnes en difficulté.

L’ASSE prévoit notamment d’organiser une session d’entraînement au centre sportif Robert-Herbin, encadrée par des joueurs professionnels hommes et femmes. Un moyen concret d’inclure socialement les bénéficiaires et de promouvoir les valeurs d’entraide et de solidarité.

Une reconnaissance mondiale du football comme levier social

Ivan Gazidis, président de l’AS Saint-Étienne, a souligné l’importance de ce projet :

"Le football est bien plus qu’un simple jeu. Il a le pouvoir de rassembler, d’inspirer et de changer des vies. En affichant le logo de la Homeless World Cup sur notre maillot, nous envoyons un message fort : nous voulons contribuer à une société plus solidaire et inclusive."

De son côté, Mel Young, président de la Homeless World Cup Foundation, s’est réjoui de ce partenariat historique :

"Ce soutien de l’ASSE va nous permettre de faire grandir notre mouvement et de sensibiliser un public plus large à la question du sans-abrisme. L’impact du football est immense et nous sommes fiers de voir notre logo sur le maillot d’un club aussi emblématique."

Après la sortie du film The Beautiful Game sur Netflix en 2024 et un accord signé avec la FIFA, ce partenariat avec l’ASSE vient renforcer la visibilité de la cause.