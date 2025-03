Ce samedi, le RC Lens recevait Le Havre pour un affrontement crucial. Tandis que les Sang et Or veulent rester en course pour l’Europe, les Havrais, premiers relégables, jouaient gros dans leur quête du maintien en Ligue 1.

Le Havre sous pression dans la course au maintien

La situation devient critique pour Le Havre. Avant cette journée de Ligue 1, les Normands occupaient la place de premier relégable, un classement précaire qui les oblige à engranger des points au plus vite. Une défense friable et un manque d’efficacité offensive les pénalise dans cette deuxième partie de saison. Un résultat positif à Lens aurait été un véritable soulagement dans la course au maintien.

Lens devait assurer devant son public

De son côté, le RC Lens ne pouvait pas se permettre de laisser filer des points à domicile. Toujours en quête d’une place européenne, les hommes de Will Still savaient qu’une victoire face à un mal-classé était impérative. Après quelques performances en dents de scie, ils se devaient d'afficher un visage conquérant pour ne pas voir leurs concurrents directs prendre de l’avance. Devant leurs supporters, ils devaient imposer leur rythme pour éviter toute mauvaise surprise.

J24 de Ligue 1 - Résumé

Le Havre a surpris Lens en s’imposant 4-3 lors de la 24e journée de Ligue 1. N. E. Aynaoui a ouvert le score sur penalty avant qu’Aguilar ne double la marque.

Dans la foulée I. Soumaré et A. Ayew ont permis aux Havrais de égaliser ! Un scénario fou qui était loin d’être terminé.

Sotoca a relancé Lens en permettant aux nordistes de mener à nouveau au score.

Mais énième retournement de situation avec le but J. Casimir à l’heure de jeu.

Dans les ultimes instants, Hassan a scellé la victoire sur penalty. Ce succès crucial permet à Le Havre de respirer au classement, en reprenant la place de barragiste à l’ASSE ! Les Verts sont 17eme de Ligue 1…