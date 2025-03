L'ASSE n'avait pas la tâche facile cet après-midi, au moment d'affronter des Niçois classés 3es de Ligue 1. Si beaucoup de voyants étaient au rouge, côté stéphanois, c'est une équipe forcément en plein doute qui se présentait face aux Aiglons. Résumé de la rencontre.

Les dix premières minutes de l'ASSE sont compliquées. Dès le premier coup franc, Larsonneur réalise une double parade miraculeuse. À la 9e minute, Rosario ouvre le score de la tête : 1-0 pour Nice. Ce but réveille les Verts, qui monopolisent alors le ballon. Avec 68 % de possession à la pause, ils imposent leur jeu. Leur insistance finit par payer : Stassin est lancé en profondeur et trouve Moueffek, qui lui remet le ballon pour marquer dans le but vide. Une égalisation méritée ! Score à la mi-temps : 1-1, avec une belle prestation des Stéphanois. Sérieux et posant des réels problèmes à Nice, l'ASSE doit maintenant réussir à maintenir ce niveau de performance sur toute la mi-temps. Le trio Moueffek-Bouchouari-Tardieu se montre très inspiré pour l'instant.

Les Verts recollent au score avec Stassin ! (1-1) Et c'est validé !pic.twitter.com/v1o6ggnJBZ — Alex (@Alex_InDaHouse2) March 1, 2025

L'ASSE doit tenir sur la durée

Nice accélère en seconde période. Stassin se procure une grosse occasion, obligeant Bulka à un arrêt parfait sur sa droite. À la 50e minute, sur un corner joué à deux, Clauss centre fort et Nade, malheureux, marque contre son camp : 2-1 pour Nice. Cho tente sa chance à trois reprises, mais ses frappes passent à côté. L’ASSE souffre désormais. Pourtant, sur un centre d’Appiah, Davitashvili manque de peu l’égalisation en plaçant sa tête juste à côté alors qu’il était seul au second poteau. Finalement, Guessand scelle le match en inscrivant un superbe but sur une frappe en pivot. L’ASSE s’incline logiquement après une seconde mi-temps où l’écart entre les deux équipes s’est nettement ressenti.