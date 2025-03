L’ASSE jouait ce dimanche un match crucial dans la lutte pour le maintien à Montpellier. Alors que les Verts menaient 0-2, le match a été interrompu après des incidents provoqués par les ultras montpelliérains. Voici les trois enseignements après la rencontre.

L’ASSE jouait ce dimanche une partie de sa survie à Montpellier. Sur le terrain de la lanterne rouge du championnat, la défaite était interdite et les Stéphanois ont fait le travail pendant une heure, avec un doublé de Lucas Stassin (11’, 54’). Pendant une heure seulement car le match n’est pas allé à son terme à cause de la colère des ultras du MHSC, qui ont lancé des fumigènes sur la pelouse et allumé un feu en tribune. Reste à savoir qu’elle sera l’issue de cette rencontre où les Verts étaient réduits à 10.

Stassin monte en puissance à l’ASSE

Ça commence à devenir une bonne habitude. Ce dimanche à Montpellier, Lucas Stassin a une fois de plus trouver le chemin des filets. Déjà auteur de six buts et cinq passes décisives depuis le début de la saison, soit une implication sur 44 % des buts de l’ASSE, le Belge s’est offert son premier doublé en Ligue 1. Un doublé d’une extrême importance dans un match crucial pour le maintien des Verts.

Auteur de 5 buts sur les cinq derniers matches de championnat, le n° 32 stéphanois impressionne dans un collectif limité. C’est en grande partie grâce à lui que l’ASSE peut encore espérer se maintenir dans l’élite du football français, et il ne reste plus qu’à espérer que ses buts soient comptabilisés par la LFP en fonction du résultat définitif de la rencontre.

L’ASSE a eu du sang froid

On savait l’opposition entre Montpellier et Saint-Étienne très attendue, ça n’a pas loupé. Déterminant pour le futur des deux formations, le match de la 26e journée de Ligue 1 ressemblait à un quitte ou double. D’autant plus pour Montpellier, dernier à cinq points de l’ASSE au coup d’envoi et qui, en cas de défaite, se retrouverait avec un pied en Ligue 2. Justement, les Stéphanois ont attaqué le match par le bon bout, sans se précipiter, avec pour seul point négatif les rapides cartons reçus par Davitashvili et Bernauer.

Mieux encore, les Verts ont ouvert le score à la même minute qu’au Havre, toujours par Stassin (11’), et n’ont pas reculé face à des joueurs Montpelliérains qui ont essayé mais sont trop limités, peut être même plus que ceux de l’ASSE. Même après le carton rouge reçu par Bernauer (44’), on a senti l’équipe d’Eirik Horneland sur de sa force, se permettant même de doubler la mise grâce au deuxième but de Stassin (54’). Un deuxième but qui a déclenché la colère des ultras montpelliérains et entraîné l’interruption de la rencontre. Pendant ce temps-là, les Verts sont restés maîtres de leurs nerfs. Une bonne chose pour la suite alors que la fin de saison sera stressante.

Un résultat très attendu pour la suite de la saison

Reste donc à savoir qu’elle va être l’issue de la rencontre entre Montpellier et l’ASSE. Car depuis l’interruption définitive du match annoncée par M. Letexier, divers scénarios apparaissent. Une reprise de la rencontre à la 57e minute d’un match où les Verts auraient un avantage de deux buts mais seraient réduits à 10 ? Une défaite sur tapis vert de Montpellier ? Un score entériné à 0-2 pour l’ASSE ? Les questions sont nombreuses. Quoi qu’il en soit, la direction stéphanoise a d’ores et déjà annoncée sa volonté de ne pas reprendre le match.

Car une victoire est cruciale pour les Verts. Déjà parce que l’ASSE n’a toujours pas gagné à l’extérieur cette saison. Aussi et surtout parce qu’une victoire stéphanoise relancerait l’espoir d’un maintien en Ligue 1 à Saint-Étienne. La décision de la Commission de discipline de la LFP, mercredi, est plus qu’attendue. Avec trois points de plus, l’ASSE reviendrait à égalité avec Reims (23 points), 15e, et ne serait qu’à quatre petits points d’Angers, 14e. De quoi rester en vie. Plus que jamais.