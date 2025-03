Longtemps en difficulté en début de saison, Lucas Stassin est aujourd’hui l’une des grandes satisfactions de la saison compliquée des Verts. À seulement 20 ans, l’attaquant belge est devenu la pièce maîtresse du dispositif d’Eirik Horneland. Un facteur X précieux pour l'ASSE dans la lutte pour le maintien.

Arrivé l’été dernier pour 10 millions d’euros en provenance d’Anderlecht, Stassin portait le poids de la recrue la plus chère de l’histoire du club. Les attentes étaient immenses, mais les débuts compliqués : aucun but lors de ses 11 premiers matchs. Les critiques n’ont pas tardé, certains doutant déjà de son adaptation à la Ligue 1 et du choix des dirigeants.

Mais tout a changé depuis le mois de janvier. Titularisé systématiquement par Eirik Horneland, qui a fait de lui un pilier de l’attaque stéphanoise, Stassin a enfin trouvé son rythme. Résultat : 8 buts inscrits sur ses 12 derniers matchs, dont un doublé plein de sang-froid face à Montpellier dimanche dernier. Désormais impliqué sur près de 48 % des buts de l’ASSE, son influence est incontestable.

Un travail mental et physique en profondeur

Loin d’être le fruit du hasard, cette transformation est aussi le résultat d’un travail en profondeur. En difficulté mentalement après ses débuts mitigés, Stassin n’a pas hésité à faire appel à Jean-François Lenvain, préparateur mental bien connu en Belgique. Objectif : apprendre à mieux gérer la pression et à canaliser son énergie.

Dans une interview récente accordée au Soir, le jeune attaquant a confié avoir aussi beaucoup échangé avec son père, l’ancien international Stéphane Stassin, ainsi qu’avec Romain Hamouma, entraîneur des attaquants stéphanois. « Je m’étais promis durant la trêve de Noël de faire un gros deuxième tour. J’ai compris qu’il ne suffisait pas de courir plus, mais de bosser plus intelligemment. »

Nutrition, récupération, gestion émotionnelle… tout a été mis en place pour permettre à Stassin d’exprimer pleinement son potentiel.

Un joueur altruiste et impliqué pour l'ASSE

Au-delà de ses qualités de buteur, Lucas Stassin impressionne par son état d’esprit. « Il est impensable pour moi de ne penser qu’à ma gueule. Je suis venu à Saint-Étienne parce que ce club a une histoire. Je ferai tout, jusqu’au dernier jour, pour qu’il reste en Ligue 1 », déclare-t-il sans détour. Des mots suivis de faits tant le jeune belge se montre déterminant ces dernières semaines.

Le chouchou d’Horneland

Pour Eirik Horneland, il ne fait aucun doute que Stassin est devenu l’homme fort de son système. Son enchaînement de titularisations n’est pas un hasard : il incarne parfaitement le pressing et l’abnégation prônés par le coach norvégien. Son efficacité à l’extérieur, où il a marqué 4 fois, pourrait même être décisive alors que l’ASSE joue son maintien loin du Chaudron.

Lucas Stassin, désormais buteur incontournable de l’ASSE, est devenu le facteur X des Verts dans la lutte pour le maintien.