La rencontre entre Montpellier et l'ASSE, disputée le samedi 16 mars 2025, a tourné au cauchemar au stade de la Mosson. Alors que les Verts menaient 2-0 grâce à un doublé de Lucas Stassin, la partie a été interrompue à la 57ᵉ minute en raison d'incidents graves dans les tribunes. Des jets de fumigènes et un incendie ont éclaté dans le secteur des ultras montpelliérains, forçant l'arbitre à suspendre puis à arrêter définitivement la rencontre.

Les premiers incidents ont éclaté peu après le second but de Saint-Étienne. Des fumigènes ont été lancés en direction du terrain, provoquant un mouvement de panique dans la tribune. Une personne a été blessée dans la cohue, nécessitant l'intervention des secours. L'arbitre, François Letexier, a immédiatement stoppé le jeu et, après consultation des autorités, a décidé d'arrêter définitivement la partie pour des raisons de sécurité.

L'ASSE veut la victoire sur tapis vert

Selon les informations de l'Équipe, face à cette situation, l'AS Saint-Étienne a réagi avec fermeté. Considérant que les débordements sont exclusivement imputables aux supporters montpelliérains, les dirigeants stéphanois ont demandé à la Ligue de Football Professionnel (LFP) de leur attribuer la victoire sur tapis vert. Ils s'appuient sur le règlement, qui stipule que si une équipe est responsable de l'arrêt d'un match, elle peut être sanctionnée d'une défaite administrative.

Cette demande de Saint-Étienne s'inscrit dans un contexte juridique précis. En juin 2023, la LFP avait déjà sanctionné Bordeaux d'une défaite sur tapis vert après qu'un supporter ait agressé un joueur de Rodez. Les Verts espèrent que ce précédent jouera en leur faveur et que la Ligue ne prendra pas le risque d'envoyer un signal contradictoire en traitant différemment cette affaire. Comme le dit le quotidien français : "En l'espèce, il n'y a pas eu atteinte à l'intégrité physique d'un joueur mais une préméditation des ultras héraultais à ce que ce match ne se déroule pas jusqu'à son terme. Toujours selon les dirigeants de l'ASSE, décider de faire rejouer ce match dans son intégralité reviendrait dès lors à créer un dangereux précédent."

Quelle sanction pour Montpellier ?

La Commission de Discipline de la LFP va devoir se pencher sur le dossier et statuer sur les conséquences sportives et disciplinaires. Plusieurs options sont sur la table :

Homologuer le score tel quel, attribuant ainsi la victoire à Saint-Étienne.

Infliger un forfait à Montpellier, accordant une victoire 3-0 aux Verts.

Faire rejouer le match, une option qui paraît peu probable au vu de la jurisprudence.

Sanctionner Montpellier d'un huis clos total ou partiel pour ses prochains matchs.

Les Montpelliérains risquent également une amende et la fermeture de leur tribune ultra pour plusieurs rencontres.

La décision de la LFP est très attendue et pourrait avoir un impact significatif sur la course au maintien de l'ASSE. En attendant, Saint-Étienne poursuit sa préparation pour ses prochaines rencontres, espérant que la justice sportive leur donnera raison.