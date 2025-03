L'ASSE se déplaçait à Montpellier dans un match entre le dernier et l'avant-dernier. Ce second match de la peur (après celui contre Le Havre 1-1) pouvait permettre aux Verts de prendre 8 points d'avance sur l'équipe de Jean-Louis Gasset. Résumé de la rencontre disputée ce dimanche à 17h15.

XI de départ : Larsonneur - Maçon, Bernauer, Nadé, Petrot - Ekwah, Bouchouari, Tardieu - Davitashvili, Stassin, Cardona.

L'AS Saint-Étienne a parfaitement entamé sa rencontre face à Montpellier, imposant son rythme dès les premières minutes. Sous l'impulsion d'un Tardieu très actif, les Verts ont monopolisé le ballon et se sont rapidement créé des occasions. L'ouverture du score est intervenue à la 11e minute sur une action limpide : Cardona, très inspiré, a trouvé Stassin dans la surface. L'attaquant stéphanois a su crocheter son vis-à-vis avant d'ouvrir son pied pour ajuster Lecomte d'un tir chirurgical. Dans la continuité, l'ASSE a continué de dicter le tempo. Ekwah, d'une frappe lourde à 25m, a testé la vigilance du portier montpelliérain, qui s'est interposé avec brio. Bouchouari a lui aussi tenté sa chance, mais une nouvelle fois, Lecomte a répondu présent. Les Verts semblaient filer vers une première mi-temps idéale, mais un tournant a tout changé : Bernauer, déjà averti, a reçu un second carton jaune juste avant la pause, laissant ses coéquipiers en infériorité numérique pour la seconde période. Un coup dur qui pourrait redistribuer les cartes et relancer Montpellier.

Match arrêté

La seconde période s'annonce longue. Pourtant, les Verts vont s'offrir une énorme opportunité pour Stassin trouvé par Cardona mais Lecomte s'interpose ! Sur l'action suivante, Davitashvili trouve Stassin dans la profondeur, il fixe le défenseur et s'offre un doublé ! Un but qui vient donner un bol d'air considérable aux stéphanois. Dans la foulée, à la 58e minute de jeu, le jeu est interrompu, suite à des jets de fumigènes de la part des supporters montpelliérains. Le match bascule dans le chaos.