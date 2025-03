Après les débordements qui ont émaillé la rencontre entre Montpellier et l'ASSE ce dimanche, la Ministre des Sports a réagi. Marie Barsacq, qui condamne évidemment ces actes, a répondu avec fermeté et ne ferme pas la porte à des mesures plus restrictives.

La rencontre entre Montpellier et l’AS Saint-Étienne a tourné au chaos dimanche dernier. Alors que les Verts menaient 2-0, des supporters montpelliérains ont jeté des fumigènes sur la pelouse, provoquant une première interruption. Quelques instants après la reprise, de nouveaux incidents ont éclaté, avec un début d’incendie en tribune. L’intervention des forces de l’ordre n’a pas suffi à ramener le calme, poussant le préfet de l’Hérault à interrompre définitivement la rencontre.

La commission de discipline de la LFP doit désormais statuer sur le sort du match et les sanctions à infliger au MHSC. Montpellier risque gros : amende, huis clos total ou partiel, voire défaite sur tapis vert. L’affaire est suivie de près par les instances du football français et le gouvernement.

Marie Barsacq réagit fermement après les incidents à Montpellier

La ministre des Sports, Marie Barsacq, a réagi dès lundi, dénonçant « avec la plus grande fermeté les comportements inadmissibles » des supporters montpelliérains. Elle déplore que ces actes « gâchent la fête pour des milliers de fans et ternissent profondément l’image du football professionnel français ».

Barsacq met également en garde contre les conséquences de ces débordements : « Ces actes fragilisent des avancées pour les supporters et ils ouvrent la porte à des restrictions croissantes dans nos stades. » Elle annonce qu’elle discutera prochainement avec le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, et le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, afin d’identifier et sanctionner plus efficacement les auteurs de ces violences.

Retailleau veut des sanctions exemplaires

Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, s’est lui aussi exprimé sur Twitter : « Encore un match gâché par la bêtise de supporters inconscients et dangereux. Merci au Préfet d’avoir arrêté ce match. Les supporters responsables devront être identifiés et sévèrement punis par la Justice. »

Le gouvernement affiche donc une ligne dure sur ce dossier, avec une volonté claire de frapper fort contre les fauteurs de troubles. Entre les sanctions sportives de la LFP et les potentielles poursuites judiciaires, Montpellier pourrait bien payer très cher ces débordements.