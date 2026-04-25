L'ASSE défiait le leader troyen ce samedi soir pour une rencontre qui sentait le soufre. Dans un stade Geoffroy-Guichard incandescent, les Verts ont été humiliés (0-3), laissant à Troyes l'accession en Ligue 1. Retour sur le résumé vidéo de la rencontre avec tous les buts du match.

Cet ASSE - Troyes était annoncé comme un immense choc, il a tenu ses promesses. Dans un stade Geoffroy-Guichard (38 379 spectateurs) bouillant déjà de longues minutes avant le coup d'envoi, l'opposition entre les deux premiers de Ligue 2 avant cette 32e journée a été intense. Connaissant le résultat du Mans dans l'après-midi, à savoir un nul (1-1) à Grenoble, les Verts se savaient sortis du top 2. Dos au mur après leur défaite à Bastia (2-0) samedi dernier, ils devaient une réaction à leur public.

L'ASSE démarre fort

Entreprenants d'entrée de match, les Stéphanois démarrent bien avec cinq corners obtenus dans le premier quart d'heure et une énorme occasion pour Stassin, Boura sauvant son équipe sur la ligne (12'). On pensait les Verts lancés, ils sont vite refroidis par la sortie sur blessure de Davitashvili, remplacé par Duffus (16'). Asphyxiés pendant une demi-heure, Troyes passe tout proche de refroidir le Chaudron (33'). Du gauche, sa frappe frôle le poteau d'un Gautier Larsonneur battu. Dans la foulée, c'est Ripart qui voit sa tête passer à côté (34'). Un avertissement pour l'ASSE, qui voit Kévin Pedro voir son but être refusé pour une (très) légère poussette (37').

Troyes en patron, les Verts sans idées

Au retour des vestiaires, sur un ballon perdu par Cardona, comme à Bastia, l'ASSE se saborde. Le premier tir cadré troyen fait mouche pour Ifnaoui (53') qui ouvre le score. Les Verts n'y sont plus et sont sauvés par M. Valnet qui ne siffle pas un penalty pour Troyes après une faute de Duffus sur Diawara (65'). Le club du Forez passe proche d'égaliser par Kanté (73') puis Nadé (84') mais rien n'y fait. Pire, les Stéphanois sont humiliés en fin de match. Sur une perte de balle de Miladinovic, Bentayeb met fin au suspense (89'). À 0-2, l'ASSE est même humiliée par le troisième but signé Detourbet (90'+6).

Glaçant un Chaudron pourtant bouillant, Troyes assure sa montée en Ligue 1 et quasiment son titre de champion de Ligue 2. À l'envers après la pause, l'ASSE pourra s'en mordre les doigts et n'a plus son destin en main à deux journées du terme de la saison.