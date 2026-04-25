Ce samedi soir, l’ASSE accueille Troyes à Geoffroy-Guichard dans le cadre de la 32e journée de Ligue 2. Un rendez-vous déterminant pour les Verts face à un adversaire direct pour le titre et la montée. Après la défaite concédée à Bastia (0-2) la semaine précédente, les Stéphanois veulent réagir devant leur public dans ce choc au sommet face au leader. À l’issue de la rencontre, perdue par les Verts sur le score de 3 à zéro, plusieurs joueurs se présenteront au micro de beIN Sports pour livrer leurs premières impressions et revenir à chaud sur les moments clés du match.

Merwan Ifnaoui (Troyes) : "C’est incroyable, surtout de conclure de cette manière. Gagner comme ça, avec un clean sheet et un vrai travail d’équipe, c’est magnifique. Mais il reste encore deux matchs. On n’est pas en vacances, il y a un titre à aller chercher. On doit continuer à travailler et rester concentrés jusqu’au bout. On savoure, mais seulement jusqu’au prochain entraînement."

Adrien Monfray (Troyes) : "Pour moi, c’est une première et ce sont des matchs qu’il faut vivre à fond. Le score est marquant, on est très contents et fiers. La saison a été difficile et elle n’est pas terminée, mais ce match représente un tournant. On est fiers de ce groupe, car cela va au-delà des joueurs présents sur le terrain ou sur la feuille de match. Il y a aussi ceux qui sont blessés, suspendus ou en difficulté. C’est vraiment une victoire collective, celle de tout un club. À 35 ans, je sais que ce genre de moment est précieux. J’ai la chance de le vivre avec ce groupe et j’en profite pleinement."

Kanté (ASSE) : "

Abdoulaye Kanté (ASSE) : "C’est une grosse déception, même une très grosse déception. On restait sur une défaite et on voulait réagir, surtout devant notre public. On savait qu’on n’avait pas le droit à l’erreur. Aujourd’hui, on est vraiment déçus. La pression est importante, mais le championnat n’est pas terminé. Il reste deux matchs et on va tout donner pour les gagner. Ce match n’a pas été simple. La première mi-temps était plutôt bonne, la seconde beaucoup moins. On doit relever la tête et montrer un autre visage lors du prochain rendez-vous."