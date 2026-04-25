Avant le choc entre l’ASSE, deuxième, et Troyes, leader, deux rencontres se disputaient ce samedi après-midi. Pour le compte de la 32ᵉ journée de Ligue 2, Reims enchaînait une seconde réception, face à Nancy. Pendant ce temps, Le Mans avait l’occasion de doubler l’ASSE en battant Grenoble. Résumé et résultats.

Vainqueurs du Red Star, les Rémois ont repris la quatrième place de Ligue 2. Reims comptait cependant le même nombre de points que les Franciliens ainsi que Rodez avant le coup d’envoi de ce week-end de compétition. Dans cette lutte à trois pour le top 5, seules deux places sont disponibles. Reims n’avait donc pas le droit au moindre faux pas à Delaune cet après-midi.

L’ASSE éjectée de sa seconde place de Ligue 2 ?

Alors que les Verts joueront à 20h face à l’ESTAC, Le Mans avait l’occasion de mettre la pression sur son principal concurrent. Revenus à hauteur après la défaite de l’ASSE à Bastia, les Manceaux pouvaient provisoirement prendre trois points d’avance sur les Stéphanois et ainsi s’emparer de la seconde place de Ligue 2.

En déplacement à Grenoble, qui souhaitait se rapprocher d’une officialisation de son maintien, la tâche ne s’annonçait pas évidente pour le promu qui espère enchaîner une nouvelle montée cette saison.

Reims trébuche face à Nancy

Reims et Nancy se sont quittés sur un match nul (1-1) au terme d’une rencontre engagée et longtemps maîtrisée par les Rémois, avant une égalisation tardive des Lorrains. Dès l’entame, Reims a imposé son rythme et a été récompensé rapidement grâce à Thiemoko Diarra, buteur dès la 9e minute sur un centre de Zabi Gueu. Les locaux ont ensuite conservé la maîtrise du jeu, sans réussir à faire le break malgré plusieurs situations, notamment par Nakamura et Akieme.

Nancy, en difficulté dans la construction, a tenté de rester au contact mais a souffert face à l’intensité rémoise. Le tournant du match est intervenu en seconde période avec l’expulsion de Cazim Suljic, ancien Stéphanois, auteur d’un second avertissement et laissant les visiteurs à dix. Malgré cette infériorité numérique, Nancy n’a pas rompu et a même su revenir dans les dernières minutes.

À la 85e minute, Zakaria Fdaouch, entré en jeu, a profité d’un ballon dans la surface pour égaliser et relancer totalement la fin de match. Reims a bien tenté de pousser, mais sans réussite, malgré un poteau de Leoni. Ce nul laisse des regrets aux Rémois, longtemps en contrôle, tandis que Nancy repart avec un point précieux au vu du scénario.

Le Mans fait le minimum pour s'installer sur le siège de dauphin de Troyes

Grenoble et Le Mans se sont quittés sur un match nul (1-1) au terme d’une rencontre longtemps fermée, mais animée par quelques séquences décisives. Les Manceaux ont pris le contrôle du ballon en début de match et se sont procuré les premières occasions, notamment par Rabillard et Colas, mais sans parvenir à concrétiser. Grenoble a progressivement équilibré les débats et a fini par ouvrir le score sur penalty peu avant la pause. Jessy Benet a transformé l’occasion après une erreur défensive.

La réaction mancelle a été immédiate. Sur une transition rapide parfaitement menée, Erwan Colas a égalisé d’une frappe sèche, récompensant une première période globalement équilibrée. Après la pause, le rythme est retombé. Les deux équipes ont eu du mal à se montrer dangereuses, malgré quelques situations, comme cette frappe de Bourabaa bien repoussée par Diop ou l’occasion manquée de Mouazan face à Kocik.

La fin de match a vu Grenoble pousser sans réussir à faire la différence, malgré plusieurs coups de pied arrêtés. Le Mans a résisté dans un temps faible marqué. Ce résultat permet au Mans de monter à la seconde place et relègue les Verts en position de barragistes.