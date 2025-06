L'ASSE a officiellement lancé sa saison 2025-2026 avec le retour d'une majeure partie de l'effectif à L'Étrat, jeudi 19 juin. Par ailleurs, la semaine des Verts a été marquée par une première arrivée dans le staff d'Eirik Horneland alors que Mahmoud Jaber a signé. Retour sur les enseignements de la semaine.

Les Verts ont retrouvé le Centre sportif Robert-Herbin de L'Étrat, jeudi 19 juin, pour officiellement lancer la saison 2025-2026. Retombée en Ligue 2, l'ASSE aspire à remonter immédiatement en Ligue 1 et se donne les moyens de ses ambitions. Après avoir levé les options d'achats d'Irvin Cardona et Maxime Bernauer, le club a également officialisé l'arrivée de sa première recrue tandis qu'un nouveau préparateur physique est arrivé. Retour sur les enseignements de la semaine.

Mardi 17 juin

Mercato : Mahmoud Jaber signe à l'ASSE

Après avoir levé les options d’achat d’Irvin Cardona et de Maxime Bernauer, l’AS Saint-Étienne continue d’afficher ses ambitions sur le marché des transferts. Le club ligérien a officialisé ce mardi la signature de Mahmoud Jaber, milieu de terrain de 25 ans en provenance du Maccabi Haïfa.

Le joueur s’engage pour renforcer un secteur clé, qui a souvent fait défaut la saison passée. Joueur cadre dans l’un des clubs les plus performants d’Israël, Jaber débarque dans le Forez avec un profil clairement identifié. Milieu défensif/relayeur, il est reconnu pour son intelligence de jeu, sa qualité de relance, sa discipline tactique et son volume de course. À Haïfa, il occupait un rôle essentiel dans le système en 4-2-3-1.

Un point faible identifié

Un point faible est néanmoins pointé. Sa faible contribution offensive. Peu impliqué dans les buts ou passes décisives, il se distingue davantage par sa capacité à sécuriser le milieu. Mais aussi combler les brèches et empêcher les transitions adverses. Par ailleurs, le profil de Jaber correspond parfaitement au virage analytique pris par l’ASSE avec l’arrivée de Jaeson Rosenfeld. Les données confirment le potentiel du joueur : 2449 minutes disputées cette saison en D1 israélienne. Un volume de jeu élevé, une fiabilité technique notable et une présence constante dans les duels au sol.

Dans un collectif stéphanois en quête de solidité et de constance au milieu, Mahmoud Jaber semble coacher toutes les cases d’un recrutement structuré et cohérent avec la nouvelle philosophie du club.

Jeudi 19 juin

Les Verts ont repris l'entraînement !

Attendue à 10h, la séance d’entraînement des professionnels de l’ASSE a finalement débuté à 10h30, après une activation musculaire en salle (selon les tweets du club). Un petit groupe de supporters présents a pu observer à distance le tout premier discours de leur nouvel entraîneur, Eirik Horneland. Le technicien norvégien, arrivé avec une réputation solide, a pris le temps d’installer ses méthodes avec calme et pédagogie.

Les joueurs ont ensuite été divisés en petits groupes pour effectuer un échauffement dynamique avant de passer à des exercices de « toro » classiques. Pendant ce temps, les gardiens — sous la houlette de Jean-François Bédénik — ont suivi une préparation spécifique.

Des absences notables

La suite de la matinée s’est déroulée sous le signe du travail technique. Par deux, les joueurs ont enchaîné les ateliers collectifs, démontrant déjà une belle intensité pour une reprise. Eirik Horneland semble vouloir rapidement imposer une exigence physique et tactique à son groupe. Parmi les joueurs présents : Larsonneur, Touré, Maubleu, Traoré, Cornud, Bernauer, Cardona, Jules Mouton, Owusu, Fomba, Davitashvili, Tardieu, Bouchouari, Sissoko, Appiah, Miladinovic, Boakye. Une majorité de cadres déjà opérationnels, malgré quelques absences notables.

Lucas Stassin manquait à l’appel, tout comme Mickaël Nadé, en travail en salle. Aïmen Moueffek poursuit sa phase de réathlétisation et ne s’est pas entraîné avec le groupe. Quant à la nouvelle recrue Mahmoud Jaber, elle rejoindra le groupe lundi prochain selon les informations d'EVECT. Ben Old, Dylan Batubinsika avaient des jours supplémentaires après leurs matchs en sélection. Yvann Maçon dispute la Gold Cup et était logiquement absent.

Jeudi 19 juin

L'ASSE tient son nouveau préparateur physique

La restructuration se poursuit à l’AS Saint-Étienne, et elle ne concerne pas que l’effectif de joueurs. Alors que la reprise a lieu ce jeudi, le club semble avoir acté le départ de Benjamin Guy, jusqu’ici préparateur physique du groupe professionnel. Il devrait être remplacé par un profil venu d’Angleterre : David Tivey, 33 ans, passé par Chelsea et la sélection anglaise U20.

Un profil qui colle au projet Horneland

David Tivey officiait depuis plusieurs mois au sein du Chelsea U21, après une première expérience avec les U18 des Blues. Il a également travaillé avec l’Angleterre U20, collaborant avec Paul Nevin et Ben Futcher. Spécialiste du développement athlétique des jeunes joueurs, il est reconnu pour son approche pointue de la préparation physique. Cette approche est axée sur la performance, la récupération et l’explosivité. Ce recrutement s’inscrit dans la volonté de l’ASSE de professionnaliser davantage son approche physique, dans un championnat aussi exigeant que la Ligue 2.

Avec un style basé sur l’intensité, la transition rapide et le pressing constant, Eirik Horneland a besoin de joueurs affûtés et réactifs. Il a pris ses fonctions dès cette semaine, pour accompagner les Verts dans leur reprise au Centre sportif Robert-Herbin. Avec le départ de Benjamin Guy, l’ASSE tourne une page. En misant sur David Tivey, le club parie sur un savoir-faire international issu de l’exigeant modèle anglais. On devrait parler encore un peu plus anglais du côté de l'Etrat cette saison !

Vendredi 20 juin

L'ASSE envoie six joueurs en réserve

Ce jeudi 19 juin, les regards étaient tournés vers L'Etrat, où les Verts retrouvaient le chemin de l'entraînement après plusieurs semaines de repos. Mais surprise : six joueurs n'étaient pas conviés à cette reprise. Parmi eux, Darling Bladi, Cheikh Fall, Meyvin Agesilas, Karim Cissé, Jibril Othman et Enzo Mayilla. Tous sont sous contrat avec l'ASSE, mais aucun ne figure dans les plans d'Eirik Horneland pour la saison à venir.

Bladi : saison pleine mais avenir bouché

Le cas de Darling Bladi interpelle. Prêté à Bourg-en-Bresse (National 1) la saison dernière, l'arrière gauche a réalisé une saison pleine avec 26 matchs disputés sur 32 possibles. Une performance solide qui aurait pu lui ouvrir les portes de l'équipe première, surtout au regard des difficultés rencontrées à ce poste à l'ASSE. Pourtant, le club a fait le choix de l'écarter et de l'inviter à se trouver un nouveau point de chute, malgré deux années de contrat restantes. L'arrivée du jeune Lassana Traoré semble avoir scellé son sort dans le Forez.

Des prêts non concluants pour Cissé et Othman

Le milieu offensif Karim Cissé né en 2004, prêté à Annecy (Ligue 2), n'a pas su convaincre non plus. Avec seulement 12 apparitions sur 31 possibles, son bilan est jugé insuffisant. L'ASSE, qui ne souhaite pas prolonger l'aventure, l'invite également à envisager un départ, à un an de la fin de son contrat.

Même constat pour Jibril Othman, joueur de la même génération. Le jeune attaquant, ancien international U20 tunisien, sort d'un prêt en deuxième division belge du côté de Francs Borains. Malgré une bonne préparation l'été dernier (buteur face à Villarreal), il n'a pas su confirmer. Un seul but inscrit en 9 rencontres et un manque de régularité ont poussé le club à reconsidérer sa place dans le projet.

Trois jeunes pros déjà en partance de l'ASSE

Enzo Mayilla et Meyvin Agesilas, tous deux signés professionnels la saison dernière, ne sont pas non plus retenus. Le club envisage des prêts pour ces deux jeunes joueurs afin de leur offrir du temps de jeu ailleurs.Enfin, Cheikh Fall, qui entame sa dernière année de contrat, ne sera pas retenu. Le joueur, venu de Guédiawaye, ne rentre plus dans les plans du nouveau coach. Un choix qui peut paraître surprenant, mais qui confirme la volonté de l'ASSE de clarifier sa stratégie sportive. Pourtant, le milieu polyvalent s'est entraîné régulièrement avec le groupe professionnel la saison dernière.

Avec ces décisions, l'ASSE envoie un message clair : l'exigence est de mise, et seules les performances comptent. Une politique qui, espérons-le, permettra au club de bâtir un effectif plus compétitif pour la saison à venir.

