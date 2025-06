L’AS Saint‑Étienne a officiellement recruté et signé le premier contrat professionnel de Lassana Traoré, un jeune latéral gauche sénégalais né en 2007 et issu de l’académie Diambars, considérée comme l’une des plus prestigieuses du pays.

International U20 avec le Sénégal, Traoré se distingue par ses qualités athlétiques impressionnantes : puissance, vitesse, abnégation dans le duel et capacité à enchainer les efforts, ce qui en fait selon ses anciens formateurs « un vrai monstre athlétique ». Repéré et recommandé notamment par Christophe Chaintreuil, ancien coach U17 de l’ASSE à Diambars, sa progression a été jugée fulgurante, jouant avec les catégories supérieures dès ses 15 ans.

Traoré a déjà participé à un entraînement avec le groupe professionnel en février 2025 pour peaufiner son intégration. L’ASSE a prévu de déclencher son contrat de trois ans à partir de sa majorité en mai. Plutôt que de le précipiter en Ligue 1, le club opte pour une approche progressive : Traoré participera d’abord à la préparation estivale avec les pros, puis évoluera principalement avec la réserve, en parallèle d’une montée en puissance dans l’effectif pro.

Les observateurs le décrivent comme un latéral moderne : bon centreur dans le tempo du match, solide défensivement et doté d’une mentalité de guerrier, « très gentil dans la vie mais sur le terrain, c’est un lion ». Il a également brillé lors des compétitions internationales junior (CAN U17, Coupe du Monde U17), confirmant son potentiel.

Ce recrutement s’inscrit dans la stratégie de l’ASSE : miser sur la jeunesse, élargir son vivier par la formation internationale, et assurer un développement maîtrisé des espoirs dans l’optique du futur de l’équipe première. Lassana Traoré représente ainsi la promesse d’un latéral de classe mondiale, à condition que club et joueur accompagnent sa maturation avec patience, structure et ambition.

Le communiqué de l’ASSE

"Âgé de 18 ans, Lassana Traoré, jeune international U20 sénégalais, a paraphé ce mercredi son premier contrat professionnel avec l’ASSE.

Natif de Koumpenntoum au Sénégal, Lassana Traoré rejoint l’ASSE pour une première expérience loin de son pays natal. Le latéral gauche paraphe également son premier contrat professionnel qui le lie au club du Forez jusqu’en 2029. Le défenseur de 18 ans arrive en France en provenance du Diambars FC, club de première division sénégalaise, également réputé pour la qualité de sa formation.