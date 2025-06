Figure emblématique de l’ASSE des années glorieuses, Gérard Janvion s’est confié dans le podcast "Koulé Matinik" sur son arrivée rocambolesque à Saint-Étienne et ses débuts inattendus. Retour sur une trajectoire hors norme, faite de talent, de courage… et de fidélité.

C’est dans les rues de Fort-de-France, en Martinique, que tout a commencé pour Gérard Janvion. Sélectionné pour un match contre une équipe de Bogota, il n’en garde que peu de souvenirs. "Je n’ai pas fait une performance exceptionnelle", confie-t-il humblement. Et pourtant, ce jour-là, le destin a basculé. Quelques heures plus tard, un homme frappe à sa porte avec un contrat en main : deux ans logé, nourri, payé par l’ASSE.

À l’époque, les Verts sont déjà une référence dans le football français. Janvion en parle à sa mère, signe sans hésiter… et s’envole vers le Forez.

Janvion propulsé chez les pros de l’ASSE

Nous sommes en juin 1972. À peine arrivé à Saint-Étienne, le jeune Antillais est accueilli par le mythique Robert Herbin. La sentence tombe : "Ton paquetage est dans le vestiaire, tu te prépares la saison avec les professionnels."

Janvion n’en revient pas : "Je tremblais. Ce n’est pas possible, je ne suis pas prêt !" Heureusement, il peut compter sur une génération montante (Rebellin, Lopez, Santini) et des cadres expérimentés (Larqué, Beretta, Curkovic) pour le soutenir. Son premier match pro contre Valenciennes est un choc. Alors qu’il pensait simplement observer, Herbin annonce sans détour : "Gérard Janvion, tu débutes." L’anecdote prête aujourd’hui à sourire, mais ce jour-là, Janvion a marqué… et marqué les esprits (victoire 1-0 contre Valenciennes).

Saint-Étienne, pour toujours dans le cœur

À peine arrivé, déjà titulaire. Mais la trajectoire n’a pas été linéaire. Très tôt, Janvion est freiné par une pubalgie mal diagnostiquée. "À 19 ans, je marchais comme un papi", raconte-t-il. Le club tarde à agir, alors le joueur décide de consulter un spécialiste à Nice, à ses frais. Un choix payant : "Ça s’est amélioré."

Malgré les douleurs, les doutes, Gérard Janvion s’impose comme un cadre de l’équipe stéphanoise. Défenseur infatigable, polyvalent, il participera aux plus grandes heures des Verts. Et lorsqu’on lui demande de résumer sa carrière, la réponse fuse : "La plus belle période ? C’est les Verts. Ma carrière, c’est les Verts."