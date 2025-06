Mahmoud Jaber s'est engagé avec l'ASSE jusqu'à 2028. Un long contrat qui démontre la confiance placée par les dirigeants stéphanois envers le milieu de terrain israélien. Son agent s'est exprimé après l'officialisation de ce transfert à 2 millions d'euros.

Ben Ezra, agent de Mahmoud Jaber n'a pas caché sa satisfaction après l'officialisation de l'arrivée de son joueur à l'ASSE. Resté en Israël suite à la fermeture de l'espace aérien en israël, Ben Ezra a accordé une interview à Walla Sport. Il ne manque pas de (logiquement) mettre en avant les qualités du néo-stéphanois :

« Mahmoud Jaber est l'un des joueurs les plus respectés du football israélien. Lorsqu'on joue au milieu de terrain, c'est un des postes les plus difficiles. On ne voit pas toujours le rendement en buts ou en passes décisives, mais c'est un joueur que tout entraîneur voudrait avoir. C'est ce que nous avons ressenti avec Eirik (Horneland). J'ai bon espoir que ce ne soit pas la dernière étape de Mahmoud en Europe. Son caractère et son engagement le mèneront vers une autre destination, et bien sûr, tout cela avec le soutien de Saint-Étienne. Merci également au Maccabi Haïfa de lui avoir accordé sa bénédiction pour ce voyage. »

L'ASSE a doublé la concurrence

Sport 1 précise que les agents Shumi Khatab et Adam Milad étaient également impliqués dans le deal. Ils accompagnaient même Mahmoud Jaber lors de la signature à l'AS Saint-Etienne. Ils ont commenté le transfert à leur tour :

« Saint-Etienne voulait vraiment Mahmoud. Il y avait d'autres équipes, mais le joueur voulait jouer exclusivement pour Saint-Etienne jusqu'au bout. Vous ne comprenez peut-être pas, mais c'est un grand club avec de grands supporters. Ils nous ont clairement fait comprendre qu'ils misaient sur lui et qu'il était un élément central du projet, construit avec l'objectif clair d'accéder à la première division. Nombreux sont les joueurs israéliens qui rêveraient de jouer pour un club aussi important. Ils nous ont accueillis très chaleureusement. Mahmoud a déjà hâte de retrouver les supporters et de réaliser une belle saison. »

Source : Sport 1