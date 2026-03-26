Convoqué par Willy Sagnol, Zuriko Davitashvili était sur le pont ce jeudi. La Géorgie affrontait Israël lors d’une rencontre amicale. L’occasion pour l’ailier et meilleur buteur de l’ASSE d’enchaîner. Résumé de la rencontre.

Auteur de son douzième but et de sa quatrième passe décisive de la saison en Ligue 2 face à Annecy, Zuriko Davitashvili s’est emparé, seul, de la deuxième place du classement des buteurs. L’ancien bordelais est à trois unités du troyen, Tawfik Bentayeb, qui a conforté sa place en tête avec un doublé face à Dunkerque.

Pour sa deuxième saison dans le Forez, l’international géorgien est un joueur clé de l’attaque de l’ASSE. Élu meilleur joueur de Ligue 2 lors du mois de février, Zuriko Davitashvili s’est également montré décisif lors du mois de mars. L'ailier a marqué un but et délivré trois passes décisives.

L’ancien bordelais est en pleine bourre et espère garder ce rythme en sélection sous les ordres de l'ancien stéphanois, Willy Sagnol.

Deux matchs amicaux pour Zuriko Davitashvili

Troisièmes de leur poule lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, la Géorgie n’est pas concernée par les barrages européens lors de cette trêve. Zuriko Davitashvili et les Géorgiens seront tout de même actifs en cette fin mars. Les hommes de Willy Sagnol défiaient Israël ce jeudi.

Si Zuriko Davitashvili est bien concerné par cette partie, il n’aura pas l’occasion d’affronter son coéquipier, Mahmoud Jaber. L'international israélien n'a pas retrouvé la compétition depuis sa blessure lors de Reims - ASSE, le 24 janvier dernier.

Remplaçant

Le stéphanois a commencé cette rencontre sur le banc. Il est entré à l'heure de jeu pour y obtenir sa 53e selection et a assisté à la deuxième mi-temps spectaculaire de cette rencontre. Alors que les géorgiens menaient 1-0 à la pause grâce à un but du parisien Khvicha Kvaratskhelia, le champion d'europe a doublé la mise peu avant l'entrée de Zuriko Davitashvili. Finalement, Israël est revenu dans la rencontre grâce à des buts de Guy Mizrahi et Omri Gandelman. 2-2, c'est le score final entre les deux équipes.