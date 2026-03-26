Buteur face à Annecy le week-end dernier, Irvin Cardona a quitté le Forez lors de cette trêve internationale. Convoqué avec Malte, l’ailier de l’ASSE jouait le match aller de sa double confrontation avec le Luxembourg, ce jeudi soir. Résumé.

Après près de quatre mois sans marquer avec l’ASSE, Irvin Cardona a retrouvé le chemin des filets samedi. L’ancien joueur du Stade Brestois a participé au festival stéphanois face à Annecy (4-0). Également passeur décisif, l’international maltais a fait le plein de confiance avant deux rencontres cruciales avec sa sélection.

Auteur de six buts et cinq passes décisives cette saison, l’ancien joueur d’Augsbourg réalise une saison contrastée dans le Forez. L’arrivée de Philippe Montanier a relancé le numéro sept de l’ASSE qui commence à retrouver davantage d'efficacité

Cardona joue pour une meilleure une place en Ligue des Nations

Durant cette trêve, il n'y a pas que les sélections européennes disputant les barrages de la Coupe du Monde qui sont concernés par des matchs de compétition officielle. Irvin Cardona et Malte jouent une double confrontation face au Luxembourg pour déterminer dans quelle ligue elle évoluera lors de la prochaine Ligue des Nations.

Deuxièmes de leur poule en Ligue D lors de la dernière édition, Malte à l’occasion de monter en Ligue C pour la prochaine Ligue des Nations. Il faudra pour cela battre le Luxembourg lors de leur double confrontation. Le pays frontalier de la France a terminé à la dernière place de son groupe et joue pour conserver sa place au troisième niveau de la compétition.

Ce jeudi, Irvin Cardona et les maltais accueillaient les Luxembourgeois pour la rencontre aller de leur opposition.

Résumé de la rencontre

Titulaire et disputant l'intégralité de la rencontre au poste d'avant centre, Irvin Cardona et son équipe nationale n'ont pas fait une bonne affaire. Les maltais se sont inclinés 2-0 dans cette rencontre importantissime avec des buts de Vincent Thill et Mathias Olesen. Le match retour au Luxembourg doit leur permettre d'inverser la tendance, même si les pronostics ne sont pas en faveur du Malte de Cardona.