Sous la menace d’une sanction après les incidents face à Boulogne, Bastia pourrait être contraint de jouer sur terrain neutre dans les prochaines semaines. Une situation qui pourrait aussi concerner l’ASSE, attendue en Corse le 18 avril, et qui soulève déjà des interrogations sur l’organisation de cette rencontre.

La situation du Sporting Club de Bastia reste incertaine. Après les incidents survenus le 13 mars à l’issue de la défaite contre Boulogne, le club corse attend la décision définitive de la commission de discipline de la LFP, prévue le 8 avril. En attendant, une mesure conservatoire a été prise : huis clos et match sur terrain neutre. Une décision contestée en interne, comme l'explique Corse Matin. Les dirigeants bastiais envisagent un recours devant le CNOSF, estimant la sanction disproportionnée. Ils souhaitent notamment corriger certains éléments du dossier, en affirmant qu’aucun supporter n’a pénétré dans les bureaux du stade, contrairement à ce qui a été évoqué dans un premier temps.

Bastia déjà en quête d’un stade

Dans ce contexte, Bastia doit s’organiser rapidement. Le club cherche une solution pour accueillir Amiens le 3 avril, avec plusieurs pistes à l’étude. La recherche s’annonce complexe entre la disponibilité des enceintes et les contraintes financières. Le stade de Gueugnon apparaît comme une option crédible, tandis que d’autres solutions comme Charléty ont été envisagées. Les coûts de déplacement, d’hébergement et de location pèsent dans la décision.

Bastia - ASSE déjà sous surveillance

Cette situation concerne directement l’ASSE. Le déplacement des Verts à Bastia, prévu le 18 avril, pourrait lui aussi être impacté. Si la sanction est confirmée ou prolongée, la rencontre pourrait se jouer hors de Corse, dans un stade encore à définir. Une hypothèse qui changerait sensiblement le contexte du match, notamment en termes d’environnement et de pression. Pour Saint-Étienne, cela poserait aussi des questions logistiques, avec un déplacement potentiellement modifié à la dernière minute.

La date du 8 avril devient donc centrale. Elle interviendra dix jours avant la rencontre entre Bastia et l’ASSE. D’ici là, le club corse continue de préparer sa défense et d’anticiper les différents scénarios. Entre recours possible, recherche de stade et incertitudes sportives, la situation reste ouverte. Pour les Verts, il faudra s’adapter à un contexte mouvant. Une chose est certaine, dans le contexte actuel au sein du club corse, les Verts ne seront peut-être pas déçus de s'éviter un déplacement piégeux en terres bastiaises. Pour le savoir, il faudra scruter la décision de la commission de discipline dans 15 jours...