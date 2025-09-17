L'ASSE continue de placer différents joueurs formés au club dans les Équipes de France de jeunes. Sur le rassemblement de septembre du groupe France U17, c'est Tidiane Vibert qui a été convoqué par José Alcocer. Les Bleuets affrontaient d'ailleurs la Finlande ce mercredi.

La génération 2009 stéphanoise compte dans ses rangs plusieurs joueurs intéressants qui prétendent à l'Equipe de France. C'est le cas de Tidiane Vibert, sélectionné sur ce rassemblement après avoir enchaîné en U19 Nationaux chez les Verts. Nathan Kasia et Mylan Toty ont également des sélections et pourraient prochainement retrouver le maillot tricolore mais n'ont pas été appelés pour ce rassemblement.

Vibert (ASSE) décisif face à la Finlande

En stage au CNF Clairefontaine depuis le 14 septembre, Tidiane Vibert et les Bleuets avaient rendez-vous avec la Finlande ce mercredi à 15h00.

L’équipe de France U17 s’est imposée ce mercredi 17 septembre au CNF Clairefontaine face à la Finlande (3-0), lors d’un match amical. Les deux sélections se retrouveront vendredi pour une seconde confrontation.

Après deux rencontres disputées en août avec un groupe élargi (contre Le Havre AC et la sélection U16), les Bleuets ont signé leur premier succès international de la saison. Sérieux dès l’entame, les joueurs de José Alcocer ont rapidement pris l’avantage grâce à Loan Merrifield, buteur dès la 10e minute (1-0).

Maîtres du jeu et rarement mis en danger par leurs adversaires, les Tricolores ont ensuite géré la partie avec maîtrise. Le sélectionneur en a profité pour offrir du temps de jeu à plusieurs éléments, dont Aly Traoré (2-0, 78e) et Joshua Dago (3-0, 88e), qui ont scellé la victoire française dans les dernières minutes. À noter que le stéphanois a joué la dernière demi-heure et a délivré une passe décisive selon les informations de poteaux-carrés.

L'Équipe de France U17 retrouvera de nouveau la Finlande ce vendredi 19 septembre à 11h00, toujours au CNF Clairefontaine.

