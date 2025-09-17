Horneland en mode bricolage ? C’est ce qui semble attendre le coach cette saison. Avec la vente de Benjamin Bouchouari et l’imbroglio autour de Pierre Ekwah, un vide s’est créé dans l’entre jeu. Le sujet a été longuement débattu dans le dernier Sainté Night Club.

Situation d’urgence ? Vraiment ?

Une question persiste toutefois : fallait-il recruter un renfort cet été pour sécuriser le milieu de terrain ? Clément nuance et rappelle que la situation vécue récemment par l’ASSE relève surtout de l’exception.

"Qu’un des trois – Tardieu, Jaber ou Moueffek – soit absent, ça peut arriver. Deux sur trois, à la limite, c’est déjà compliqué. Mais les trois en même temps, c’est une situation qui ne se reproduira jamais. Heureusement que c’est tombé pendant la trêve, sinon on aurait été dans la mouise la semaine dernière. Là, honnêtement, c’est surtout de la malchance que tout soit tombé en même temps."

Bouchouari poussé vers la sortie, " pas une erreur "

Transféré cet été à Trabzonspor, Benjamin Bouchouari a quitté l’ASSE à un an de la fin de son contrat. Un départ qui laisse un trou dans l’entrejeu, mais qui n’est pas forcément une faute de gestion selon les observateurs.

" Faire partir Bouchouari alors qu’il lui restait un an de contrat, qu’il traînait une blessure au dos et qu’il n’était plus vraiment dans le projet, pour moi, ce n’est pas une erreur, explique pourtant Clément dans le dernier SNC. Au contraire, c’est même plutôt une bonne opération. "

Vendu 4 millions d’euros, l’international marocain a rapporté une belle plus-value au club. " Oui, il a rendu des services, mais il n’a jamais eu de grosses stats, il n’a jamais été le patron de l’équipe sur six mois ou une saison complète. Après, c’est vrai qu’un renfort n’aurait pas été de trop. Mais oui, c’est bien vendu. "

L’ASSE doit miser sur sa formation ?

Pour combler ces départs et absences, Eirik Horneland pourrait s’appuyer sur la jeunesse. Depuis le début de saison, Luan Gadegbeku a déjà été lancé à quatre reprises par le technicien stéphanois.

Clément, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert, défend cette politique : "Faire jouer les jeunes en Ligue 2 ? J’y crois encore plus depuis que les discussions ont repris pour Paul Eymart. Ça avance bien, et encore plus maintenant que Miladinovic a l’air de galérer un peu. Luan Gadegbeku, on a dit que c’était limite, mais moi je pense que c’est un joueur qui va progresser. Et El Jamali aussi : même si ce n’est pas là qu’il a fait ses meilleures apparitions, je le trouve très intéressant. Je pense qu’on a la matière. Après, ce qu’on a vécu, c’était surtout une situation exceptionnelle : t’as Moueffek qui est blessé – ça, malheureusement, c’est pas exceptionnel –, mais derrière t’as aussi Tardieu qui tombe malade et Jaber qui était incertain avec le choc qu’il avait pris. "