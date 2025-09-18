De retour à L’Étrat après leur succès à Clermont, les Verts préparent la réception du Stade de Reims. Bonne nouvelle pour l'ASSE : plusieurs cadres ont repris l'entraînement collectif. Mauvaise nouvelle, plusieurs incertitudes.

Le début de saison a laissé des traces physiques, mais aussi offert un regain de confiance. Cette semaine à L'Étrat, les entraînement ont permis de constater quelques retours notables. Eirik Horneland peut souffler : Dennis Appiah, Ebenezer Annan et Djylian N’Guessan, absents ces derniers jours, ont retrouvé le groupe et participé aux séances collectives. Leur implication laisse espérer une présence dès ce samedi face à Reims.

Le staff stéphanois, prudent, continue de gérer les charges de travail avec précision. Le retour de ces éléments apporte des solutions à une équipe qui devra se montrer solide face à l’un des favoris du championnat.

Davitashvili, Moueffek, Cardona : des incertitudes

Si certains joueurs sont proches d’un retour, d’autres restent incertains. Zuriko Davitashvili, blessé, n’a pas encore repris l'entraînement collectif. Son absence prolongée fait naître un doute sérieux sur sa participation contre Reims. Selon nos informations, Irvin Cardona, comme Florian Tardieu la semaine dernière, est malade. Covid ? C'était le cas de l'ex-troyen... Si Cardona reste espéré pour samedi, sa condition sera réévaluée dans les jours à venir.

Plus préoccupant, Aïmen Moueffek poursuit sa rééducation à l’écart du groupe, aux côtés du préparateur physique Paolo Gaudino. Le Marocain, également touché aux ischios, ne devrait pas faire son retour avant plusieurs semaines.

Quid de Mahmoud Jaber qui est ménagé régulièrement depuis l'agression subie face à Grenoble ?

ASSE – Reims : un choc de favoris en Ligue 2

L’affiche de samedi soir entre l’AS Saint-Étienne et le Stade de Reims s’annonce comme l’un des premiers grands rendez-vous de cette saison de Ligue 2. Deux clubs fraîchement relégués et désireux de retrouver l’élite rapidement. Le Chaudron, une fois encore bien garni, jouera un rôle clé dans cette confrontation où l’ASSE cherchera à confirmer ses ambitions.

Eirik Horneland tiendra une conférence de presse ce jeudi pour faire un point définitif sur son groupe.