À seulement 15 ans (il aura 16 ans en octobre), Tidiane Vibert, ailier prometteur de l’ASSE, vient d’être appelé en équipe de France U17. Surclassé en U19 Nationaux depuis le début de saison, il confirme tout son potentiel et attire déjà les regards.

Formé à l’AS Saint-Étienne, Tidiane Vibert n’a pas attendu pour franchir les paliers. Né en octobre 2009, il est encore éligible chez les U17 mais évolue déjà avec les U19 Nationaux, où il s’impose par sa vitesse, son explosivité et sa capacité à déstabiliser les défenses adverses. Son surclassement témoigne de la confiance que le staff forézien place en lui. Les performances du jeune Stéphanois prouvent qu’il a déjà les épaules pour rivaliser avec des joueurs plus âgés et aguerris.

Une première en Bleu qui récompense son talent

La Fédération Française de Football vient de publier la liste des joueurs retenus pour le stage national U17 à Clairefontaine. Tidiane Vibert figure parmi les attaquants convoqués pour affronter la Finlande les 17 et 19 septembre prochains. Une reconnaissance méritée pour un joueur qui brille par son audace balle au pied, sa capacité à faire la différence en un contre un et sa régularité malgré son jeune âge. Cette convocation en Bleu est une étape importante dans sa progression et souligne son statut de grand espoir du football français.

L’ASSE peut-elle tenir une future pépite ?

Les supporters stéphanois rêvent déjà de voir Tidiane Vibert percer avec l’équipe première dans les prochaines années. L’ASSE a toujours été un club formateur et ce nouvel appel confirme la qualité de son centre de formation. À l’heure où les Verts cherchent à construire l’avenir, la trajectoire de Vibert symbolise parfaitement l’espoir d’une nouvelle génération capable de ramener le club au sommet. Mais pour cela, il faudra gérer avec prudence son développement, entre ambition et patience, afin de lui permettre de franchir chaque étape sans brûler les étapes.

La convocation de Tidiane Vibert en équipe de France U17 est une fierté pour l’AS Saint-Étienne. À 15 ans, il fait déjà parler de lui et s’impose comme l’un des grands talents à suivre dans les années à venir.