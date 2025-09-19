Dans une génération 2009 bien garnie pour la formation stéphanoise, c'est Tidiane Vibert qui a été appelé sur ce rassemblement de septembre. L'ailier a eu les faveurs de José Alcocer pour ce stage au CNF Clairefontaine, contrairement aux prometteurs Nathan Kasia et Mylan Toty, pourtant déjà appelés par le passé en Equipe de France de jeunes. Tidiane Vibert et les Bleuets avaient en tout cas rendez-vous avec leurs homologues finlandais ce vendredi à 11h00.

Appelé dans une liste de 23 joueurs avec le groupe France U17, Tidiane Vibert voit son début de saison en Vert être récompensé. Après avoir peu joué la saison dernière en U17 Nationaux sous les ordres de Le Moal, le jeune stéphanois enchaîne avec les U19 Nationaux de Dugand depuis août.

Deuxième succès face à la Finlande

L’équipe de France U17 a de nouveau pris le dessus sur la Finlande (2-1) lors d’un match amical disputé ce vendredi matin au CNF Clairefontaine. Après leur nette victoire (3-0) mercredi sur la pelouse du stade Michel-Hidalgo, les Bleuets retrouvaient leurs homologues finlandais pour une seconde confrontation, cette fois sur le terrain Pibarot de Clairefontaine. Tidiane Vibert était titulaire au poste d'ailier.

Comme lors du premier duel, Aly Traoré a ouvert le score pour les Tricolores peu après le quart d’heure de jeu. Les Français ont longtemps conservé cet avantage avant que Miguel Yinkfu Chuye n’égalise pour la Finlande à la toute fin du temps réglementaire. Mais dans la foulée, Loan Merrifield — déjà buteur mercredi — a redonné l’avantage à son équipe, offrant ainsi une deuxième victoire consécutive aux joueurs de José Alcocer.

Ces deux rencontres amicales s’inscrivaient dans le cadre de la préparation au tour de qualification de l’Euro 2026, prévu du 8 au 14 octobre dans le District des Landes. La France y affrontera l’Azerbaïdjan, la Roumanie et Israël. Les deux premiers de chaque groupe (soit 28 équipes) accèderont à la Ligue A du Tour 2, tandis que les 26 autres rejoindront la Ligue B.

