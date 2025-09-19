Il y a 3 ans désormais, Denis Bouanga prenait la direction de la MLS et de Los Angeles. Le gabonais a quitté l’ASSE après la relégation en Ligue 2 pour vivre le rêve américain. Ce jeudi dans la nuit, l’ancien nîmois à battu un record important et devient le meilleur buteur de l’histoire du LAFC.

La carrière de Denis Bouanga a pris un tournant à l’été 2022. Après 3 saisons dans le Forez, le gabonais a traversé l’atlantique pour rejoindre les états-unis et le LAFC. L’ailier est rapidement devenu un élément essentiel du club de Los Angeles et a vite empilé les buts en MLS. Durant ces 3 saisons, Denis Bouanga à également eu l’occasion de jouer avec plusieurs légendes du football, comme Gareth Bale où Giorgio Chiellini, mais aussi avec des légendes de l’équipe de France. Le gabonais à récemment partagé l’attaque du LAFC avec Olivier Giroud, meilleur buteur de l’histoire des bleus et joue avec Hugo Lloris joueur le plus capé de l’histoire de la 3F.

Un passage contrasté, terni par une relégation à l’ASSE

Arrivé du Nîmes Olympique à l’été 2019, Denis Bouanga avait rejoint le 4ème du championnat de Ligue 1 2018-2019. Le Gabonais arrivait dans une équipe orpheline de Jean-Louis Gasset, qui avait permis aux Verts de retrouver la Coupe d’Europe. L’ancien coach adjoint de Laurent Blanc au PSG avait été remplacé par Ghislain Printant, son adjoint sur le banc stéphanois. La passation n’a pas été très concluante pour l’ancien coach du SC Bastia, remercié début octobre alors que l’ASSE pointait à la dernière place malgré une victoire face à Nîmes le week-end précédent.

Claude Puel débarque sur le banc et le Gabonais va devenir un élément clé de l’effectif du coach castrais. Lors de sa 1ère saison en Vert, Denis Bouanga va inscrire 12 buts en 30 matchs et participer au parcours de l’ASSE en coupe de France. L’ancien Nîmois offre la qualification aux Verts en huitièmes face à Monaco avant de contribuer au succès à Epinal le tour suivant. Les stéphanois échoueront en finale face au PSG. Sa seconde saison est moins bonne sur le plan statistique. Denis Bouanga se montre irrégulier mais inscrit quand même 7 buts dont certains important à Marseille ou à Nîmes dans un choc pour le maintien. La saison 2021-2022 commence sur ce même rythme avant une explosion sur l’année 2022. Le gabonais se montre en grande forme et porte l’attaque stéphanoise en seconde partie de saison. Ses 9 buts sur la saison ne permetteront pas aux Verts d’éviter la descente en barrages face à Auxerre. Son histoire à l’ASSE se terminera par une expulsion lors du retour du club en Ligue 2 à Dijon. Denis Bouanga sera ensuite transféré à Auxerre.

Bouanga meilleur buteur de l’histoire de LAFC

Dans la nuit de mercredi à jeudi, Denis Bouanga a participé au large succès de son club sur la pelouse de Salt Lake. Après le triplé de l’ancien de Tottenham, Heung-Min-Son, le gabonais a inscrit le 4ème but des siens en fin de partie. Un but qui peut sembler anecdotique pour le résultat mais qui va marquer l’histoire du Los Angeles FC.

3 ans après son arrivée, Denis Bouanga a inscrit son 94ème but sous les couleurs du club américain. A 30 ans, l’international Gabonais dépasse Carlos Vela. Le Mexicain détenait alors ce record avec 93 réalisations avec LAFC.