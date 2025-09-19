Le milieu de terrain Pierre Ekwah, dont l'absence intrigue depuis la reprise de la saison, est officiellement en arrêt maladie. Eirik Horneland a confirmé l'information ce jeudi, ajoutant un nouveau chapitre à une situation de plus en plus floue.

Depuis la levée de son option d’achat cet été, Pierre Ekwah n’a jamais remis les pieds à l’entraînement avec l’AS Saint-Étienne. Le joueur, recruté définitivement après un prêt en provenance de Sunderland, restait absent, sans que le club ou l’entraîneur n’en donne de véritable explication.

Ce jeudi, Eirik Horneland a brisé le silence. En conférence de presse, le coach norvégien a annoncé que son joueur était désormais officiellement en arrêt maladie. "Nous devons simplement espérer que Pierre se porte bien et qu'il reviendra le plus rapidement possible", a-t-il déclaré face aux médias, tout en insistant sur le caractère privé de la situation de Pierre Ekwah.

Ekwah, aucun entraînement depuis juillet

Le cas Ekwah pose question. Depuis la reprise de la Ligue 2, l’ancien milieu de terrain des Verts n’a participé à aucune séance avec le groupe professionnel. Plus inquiétant encore, Horneland avait plusieurs fois affirmé ne pas avoir de nouvelles du joueur, laissant penser à une véritable rupture de communication.

Une réunion a bien été organisée fin août entre le club et le joueur à L’Étrat, sans que cela n’aboutisse à une reprise. Comme nous vous l'annoncions, l'ASSE a refusé de lacher son joueur à Levante malgré une proposition de prêt payant sérieuse. L’annonce de cet arrêt maladie vient donc officialiser une absence prolongée, qui s’éternise sans calendrier de retour.

Un retour à l'ASSE en question

Du côté de l’ASSE, cette situation est prise avec prudence. Le staff technique se garde bien de commenter davantage, en raison du secret médical. "Quand quelqu’un est en arrêt maladie, que ce soit dans le football ou ailleurs, cela reste confidentiel", a rappelé Horneland.

Dans ces conditions, un retour à court terme de Pierre Ekwah semble aujourd’hui exclu. Une absence qui interroge, alors que l’ASSE est engagée dans une saison cruciale avec l’objectif de la remontée. Le dossier Ekwah, désormais médicalisé, reste un mystère que seul le temps permettra peut-être d’éclaircir. A suivre...

Source : France Bleu