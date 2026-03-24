Faouzi Ghoulam est revenu sur les coulisses de son non-retour à l’ASSE, un épisode resté flou à l’époque. Entre son attachement profond à son club formateur et son désaccord avec l’ancienne direction, l’ancien latéral gauche livre sa version d’un rendez-vous manqué.

À l’hiver 2022, le retour de Faouzi Ghoulam à l’AS Saint-Étienne semblait proche. L’ancien latéral gauche s’était entraîné avec le groupe et avait même disputé deux matches amicaux, face à Grenoble et Ajaccio. Tout paraissait bien engagé, à un moment où le club traversait une période délicate en Ligue 2. L’hypothèse d’un retour dans son club formateur prenait alors de l’épaisseur, d’autant que le joueur sortait de plusieurs saisons au plus haut niveau européen avec Naples. Pourtant, l’histoire ne s’est jamais concrétisée. Plus de trois ans après, Ghoulam apporte son éclairage.

Un désaccord de fond avec l’ancienne direction pour Ghoulam

Dans un entretien accordé à Fanpage, l’international algérien explique que son choix ne relevait pas d’un désintérêt pour l’ASSE, bien au contraire. "Mon objectif était de revenir, même s’ils évoluaient en Ligue 2", confie-t-il. Mais très vite, les discussions ont révélé un décalage profond. "Ils m’ont proposé un salaire conséquent, mais j’ai clairement indiqué que je ne reviendrai pas dans mon club de cœur pour y travailler comme mercenaire." Ghoulam insiste sur sa volonté de s’inscrire dans un projet structuré, au-delà du simple rôle de joueur.

Le point de rupture se situe dans la vision du club. "Je m’attendais à un projet à long terme, mais nos visions divergeaient." L’ancien Stéphanois estime ne pas avoir été considéré à la hauteur de son parcours. "Ils me voyaient encore comme le jeune joueur qu’ils avaient laissé partir." Un décalage qu’il juge important, au regard de son expérience accumulée au plus haut niveau. "J’avais joué la Coupe du Monde, la Ligue des Champions… techniquement et professionnellement, j’étais en avance sur leurs standards."

Une rupture rapide malgré un attachement intact

L’épisode se conclut de manière brutale. Ghoulam raconte un échange avec le président de l’époque, Roland Romeyer, centré selon lui sur les aspects financiers. "Je ne suis pas là pour l’argent, je suis intéressé par un projet sérieux pour l’avenir du club." Face à une réponse jugée floue, la décision est immédiate. "Le lendemain, j’ai fait mes valises et je suis parti." L’ancien joueur précise : "24 heures plus tard, ils m’ont appelé pour revenir à l’entraînement. J’ai répondu que j’étais à New York."

Ce choix ne remet pas en cause son attachement au club. Formé à Saint-Étienne, où il a évolué de 8 à 23 ans, Ghoulam reste profondément lié aux Verts. "C’est mon club de cœur, celui où j’ai grandi." Il évoque aussi un regret sportif. "Je n’ai pas atteint mon plein potentiel à Saint-Étienne." Mais la logique personnelle a pris le dessus. "Je ne serai pas un mercenaire pour mon équipe préférée."

Un contexte aujourd’hui différent pour l’ASSE

Depuis cet épisode, la situation du club a changé. L’ASSE a été rachetée en juin 2024 par Kilmer Sports Venture, avec une nouvelle direction incarnée notamment par Ivan Gazidis. Ghoulam lui-même reconnaît cette évolution. "Les choses ont changé depuis." À l’époque, le blocage tenait avant tout à la gouvernance et à la vision du projet.

Aujourd’hui, la trajectoire du club semble plus structurée, avec une stratégie tournée vers le développement et la valorisation des actifs. Reste que ce rendez-vous manqué illustre les difficultés rencontrées par l’ASSE dans une période charnière de son histoire récente. Et pose, en creux, la question de ce qu’aurait pu apporter un profil comme celui de Ghoulam dans un cadre différent.