Non retenu de la sélection A par Rudi Garcia, Lucas Stassin continue de marquer les esprits avec la Belgique Espoirs. Auteur d’un excellent début de saison avec l’AS Saint-Étienne, l’attaquant stéphanois espère que ses performances en U21 lui ouvriront bientôt les portes des Diables Rouges.

Dans la continuité de ses prestations convaincantes avec les Verts, Lucas Stassin a retrouvé la sélection belge Espoirs ce vendredi à 19h pour une rencontre amicale. Une belle occasion pour l’avant-centre de 19 ans de confirmer son excellent début de saison sous le maillot de l’AS Saint-Étienne.

Avec déjà plusieurs réalisations à son actif en Ligue 2, l’ancien joueur de Westerloo attire de plus en plus l’attention en Belgique. Certains observateurs avaient même plaidé pour une convocation en équipe nationale A, notamment en raison de l’absence de Romelu Lukaku et du faible temps de jeu de Michy Batshuayi à Francfort.

Rudi Garcia justifie son choix : “Stassin est un joueur d’avenir”

Le sélectionneur des Diables Rouges, Rudi Garcia, a tenu à clarifier son choix de ne pas appeler le jeune stéphanois dès cette trêve internationale. « Bien sûr que ces joueurs sont envisagés. Ils seront avec les Espoirs, qui sont l’avenir de la sélection nationale. Concernant Lucas Stassin, c’est un joueur de surface, un buteur pur. Mais il n’a pas encore l’expérience nécessaire, contrairement à Michy Batshuayi, qui reste notre attaquant le plus proche du profil de Lukaku », a expliqué l’ancien entraîneur de l’OM.

Une déclaration à double lecture : si elle confirme que Stassin n’est pas encore prêt aux yeux du staff belge, elle acte surtout sa présence dans le radar de la sélection. À 19 ans, le jeune Vert est clairement identifié comme un espoir majeur du football belge.

Objectif... Coupe du monde 2026 ?

Concentré et ambitieux, Lucas Stassin sait que le meilleur moyen de convaincre le sélectionneur reste la performance. Son implication avec la Belgique Espoirs, engagée dans les éliminatoires de l’Euro, sera scrutée de près. Auteur d’une progression constante depuis son arrivée à Saint-Étienne, l’attaquant compte bien poursuivre sur sa lancée pour s’ouvrir, à moyen terme, les portes des Diables Rouges.

Avec la Coupe du monde 2026 en ligne de mire, Stassin rêve d’un destin à la Théo Bongonda ou à la Lois Openda : celui d’un joueur formé en Belgique, parti s’aguerrir ailleurs avant de s’imposer au plus haut niveau. Et si son parcours passait par une grande saison sous le maillot vert ?

Résumé du match Belgique-Pays de Galles

Stassin était titulaire au coup d'envoi de cette rencontre. Les diablotins vont rapidement ouvrir le score grâce au défenseur central Jorthy Mokio (1-0, 4e). Ce joueur de 17 ans évolue déjà à l'Ajax. Dans la foulée, le stéphanois Lucas Stassin marque le second but de son équipe. À la reception d'un centre, il envoie le ballon au fond des filets. 2-0, c'est le score à la pause.

Les belges vont appuyer en seconde période. Vermant va inscrire le troisième but avant que Stassin ne s'offre un doublé à la 66e. 4-0 puis 5-0 grâce aux strasbourgeois Moreira, déjà auteur de deux passes décisives. Le stéphanois va céder sa place au rémois Bassette à la 70e minute de jeu ! la 84e, la Belgique va inscrire le sixième de la rencontre par Norman Bassette sur penalty. Un septième d'Adedeji-Sternberg dans le temps additionnel vient conclure le récital belge. Score final : 7-0 !