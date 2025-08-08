À tout juste 18 ans, Strahinja Stojković s'apprête à franchir un cap majeur dans sa jeune carrière. Le latéral droit serbe quitte l'Étoile Rouge de Belgrade pour rejoindre l'AS Saint-Étienne. Portrait d’un joueur qui allie puissance, vitesse et belle marge de progression.

Un profil rare : athlétique et technique

Formé à l'Étoile Rouge de Belgrade, Stojković a gravi tous les échelons du prestigieux club serbe, jusqu’à intégrer doucement l’équipe première en janvier 2025. International U19 avec la Serbie (3 sélections), il mesure 1,88m et affiche déjà un gabarit impressionnant pour son poste d’arrière droit. Le compte Twitter Serbian Football Scout le présente :

Doté d’une grosse capacité athlétique, Stojković impressionne par ses courses puissantes, sa vitesse de pointe et son endurance. Il est capable de répéter les efforts sur tout le couloir droit, multipliant les allers-retours sans baisser de rythme. C’est d’ailleurs ce qui lui a valu d’être comparé à Kosta Nedeljković, autre grand espoir de l'Etoile Rouge, avec lequel il partage certaines qualités physiques.

Mais là où Stojković se distingue vraiment, c’est sur le plan technique. Il possède une excellente première touche, une capacité à porter le ballon, à centrer en mouvement et à créer des décalages. Son profil séduit à l’heure où les latéraux modernes doivent être de vrais éléments offensifs.

Encore perfectible mais prometteur

L'expert du football serbe poursuit. Si sa palette offensive est déjà bien développée, Strahinja Stojković doit encore progresser défensivement. Sa gestion du un contre un, sa discipline tactique et ses prises de décisions sont perfectibles, mais son potentiel est indéniable. À 18 ans, il a encore le temps pour apprendre et s’endurcir.

La Ligue 2 pourrait d’ailleurs être un tremplin idéal pour lui : un championnat rugueux, qui permettra au jeune Serbe de se confronter à des ailiers vifs et techniques, et d’accélérer son adaptation au football français. Mais qu'on ne s'y trompe pas, l'ASSE prépare l'avenir et laissera du temps au jeune serbe.

Stojković , un pari intelligent pour l’ASSE

Recruté pour un montant estimé à 2,4 M€, hors bonus, Stojković est le deuxième joueur à arriver de l’Étoile Rouge cet été après Ebenezer Annan. Son arrrivée permettra aussi à Igor Miladinovic de retrouver un compatriote.

L’arrivée du Serbe confirme la volonté de l’ASSE de miser sur des jeunes à fort potentiel, capables de s’inscrire dans la durée et de prendre de la valeur. Dans le contexte actuel, il s’agit d’un investissement stratégique, entre performance sportive et projection économique.

📹 𝙍𝘼𝙋𝙋𝙊𝙍𝙏 𝙑𝙄𝘿𝙀𝙊 - 𝙎𝙏𝙍𝘼𝙃𝙄𝙉𝙅𝘼 𝙎𝙏𝙊𝙅𝙆𝙊𝙑𝙄𝘾 🇷🇸 Présentation rapide du jeune latéral droit serbe. ✅ Base physique et technique très solide, bonnes projections.

⚠️ Peu d’expérience pro, adaptation à suivre. Un diamant à polir. 💎#ASSE pic.twitter.com/06KOgBJNpp — TW Sports Analytics 💻 (@twsportsanalyst) August 7, 2025

Source : Mozzart Sport, Transfermarkt, Serbian Football Scout