Le jeune latéral droit de l’ASSE, Strahinja Stojkovic, va disputer le Tour Élite avec la Serbie, une opportunité majeure dans une saison encore discrète chez les pros.

Peu utilisé avec l’équipe première de l’ASSE, Strahinja Stojkovic continue pourtant de franchir des étapes. Le latéral droit, titularisé à 11 reprises en National 3, vient d’être appelé avec la Serbie pour participer au Tour Élite de l’Euro U19. Une récompense logique pour un joueur en progression, malgré un faible temps de jeu avec le groupe professionnel.

Avec seulement 67 minutes disputées cette saison en équipe première, Stojkovic a dû se contenter de rares apparitions. Il était entré en jeu à Geoffroy-Guichard lors de la défaite face au Mans (1-3), puis lors de la victoire contre Ecotay-Moingt (11-1). Insuffisant pour s’installer dans la rotation, mais assez pour rester dans le viseur de sa sélection.

Stojkovic Euro U19 : un défi relevé au Portugal

La Serbie a dévoilé une liste de 20 joueurs pour ce Tour Élite, et Strahinja Stojkovic en fait partie. Une continuité pour le Stéphanois, qui va pouvoir se mesurer à un niveau international relevé.

Le programme s’annonce dense. Les Serbes affronteront l’Angleterre le 25 mars à 12h00, avant de défier le Portugal, pays hôte, le 28 mars à 17h00. Enfin, ils concluront face à la Pologne le 31 mars à 17h00. Trois rencontres décisives pour décrocher une qualification à l’Euro U19.

Une opportunité à saisir pour s’imposer à l’ASSE

Dans un contexte où la concurrence est forte à son poste, Strahinja Stojkovic doit profiter de cette exposition internationale. Le Tour Élite représente une vitrine idéale pour démontrer ses qualités.

À Saint-Étienne, le jeune latéral reste un pari sur l’avenir. Son temps de jeu limité en équipe première contraste avec sa montée en puissance en National 3. Ce décalage souligne une marge de progression encore importante, mais aussi un potentiel à developper.

Source : Fédération serbe de football