Buteurs face à Annecy (4-0) et récompensés par Sofascore, Kévin Pedro et Lucas Stassin figurent dans l’équipe type de la 28e journée. Une reconnaissance individuelle qui confirme la montée en puissance des joueurs de ASSE, également bien représentés dans les classements statistiques de la saison.

Sur la pelouse de Geoffroy Guichard, les Verts ont pu s’appuyer sur des performances solides et décisives de plusieurs éléments. Deux des quatre buteurs du soir, Pedro et Stassin, ont logiquement été récompensés par leur présence dans le onze type de la journée publié par Sofascore.

Une distinction qui met en lumière leur influence offensive et leur efficacité dans un match important pour la dynamique stéphanoise. Au-delà du résultat collectif, cette mise en avant individuelle confirme que certains joueurs commencent à tirer leur épingle du jeu dans un effectif en course pour la montée en ligue 1.

Kévin Pedro et Lucas Stassin récompensés après ASSE-Annecy

Cette présence dans l’équipe type de la 28e journée vient également récompenser leur régularité dans l’effort et leur implication sans ballon. Dans un championnat exigeant, ces éléments font souvent la différence dans les évaluations individuelles. Sofascore, à travers ses notes basées sur des données statistiques, confirme ainsi leur performance globale au-delà du simple but inscrit.

Les joueurs stéphanois bien classés sur la saison

Au-delà de cette journée, les statistiques de Sofascore offrent une vision plus globale des performances des joueurs de ASSE sur l’ensemble de la saison. Selon les données publiées, Julien Le Cardinal domine le classement avec une note moyenne de 7,39, devant Brice Maubleu (7,35). Augustine Boakye complète le podium avec une moyenne de 7,21.

Parmi les joueurs ayant disputé au moins la moitié des matchs du meilleur joueur de la saison, Boakye se distingue en tête. Il devance notamment Florian Tardieu (7,14), Zuriko Davitashvili (7,12), Mickaël Nadé (7,09) et Mahmoud Jaber (7,04). Une hiérarchie qui reflète la régularité de certains cadres et la montée en puissance d’éléments offensifs comme Boakye, devenu un maillon important dans l’animation des Verts.

Ces données statistiques confirment une tendance : l’ASSE peut s’appuyer sur plusieurs joueurs capables d’apporter des garanties sur la durée. Entre performances individuelles et progression collective, les signaux restent encourageants pour la suite de la saison.