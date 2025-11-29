Les Verts déroulent au Chaudron et s’offrent une qualification éclatante grâce à un festival offensif face à Écotay-Moingt (11-1). Voici les buts de ce ASSE-Ecotay.

L’ASSE retrouvait la Coupe de France ce week-end. Le Chaudron sonnait comme un théâtre parfait pour un derby ligérien inédit. Les Verts sortaient d’une qualification sérieuse face à Quetigny. Ils voulaient enchaîner. Le tirage leur offrait l’US Écotay-Moingt, pensionnaire de R3. Une affiche déséquilibrée mais toujours piégeuse dans cette compétition. Eirik Horneland alignait un onze très compétitif. L’occasion parfaite pour garder du rythme et offrir du temps de jeu. Les Stéphanois entraient fort dans le match. Les supporters aussi, ravis de vivre une soirée offensive. Le rythme ne retombe jamais. Les buts s’enchaînent. Et le Chaudron savoure chaque action. La qualification ne fait rapidement plus de doute.

Une première période à sens unique pour l'ASSE

La maîtrise est totale dès les premières minutes. Les Verts imposent leur tempo et étouffent Écotay-Moingt. L’ouverture du score arrive à la 11e minute. Irvin Cardona délivre une passe parfaite. Ben Old surgit et conclut sans trembler. Une attaque limpide qui lance la soirée. Deux minutes plus tard, l’ASSE double déjà la mise. Cardona et Miladinovic combinent magnifiquement. Le jeune milieu ajuste le portier et fait passer le score à 2-0.

Le Chaudron s’enflamme puis bascule dans l’admiration à la 26e minute. Augustine Boakye invente un chef-d’œuvre. Contrôle net, crochet rapide, enroulé du gauche lucarne opposée. Un bijou. La démonstration continue. Old, encore lui, inscrit un deuxième but à la 31e minute après une action espiègle. Ferreira ajoute le cinquième but à la 34e, puis El Jamali marque son premier but professionnel avant qu’Old ne signe un triplé juste avant la pause. 7-0. Un score irréel mais mérité tant l’ASSE domine son sujet.

Festival stéphanois et qualifications en poche

À la pause, Horneland fait tourner. Cinq changements pour récompenser tout le groupe. Le rythme baisse, mais l’envie reste intacte. À l’heure de jeu, Ben Old part en solo et inscrit son quatrième but personnel. Le Chaudron applaudit à tout rompre. Paul Eymard inscrit ensuite le neuvième but stéphanois à la 67e minute.

Le public d’Écotay-Moingt obtient aussi son moment de magie. À la 72e minute, Vial envoie un coup franc superbe dans la lucarne. Le stade apprécie. Mais les Verts répondent immédiatement. El Jamali signe son doublé deux minutes plus tard. Les entrants poussent. Pedro touche au but, Gadegbeku aussi, mais le gardien visiteur repousse tout. C’est finalement un contre-son-camp qui porte le score final à 11-1. Une soirée folle. Un match comme seule la Coupe de France peut en offrir. Et l’ASSE file en 32e de finale avec le plein de confiance.