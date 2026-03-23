Zuriko Davitashvili confirme sa grande forme en Ligue 2. Buteur face à Annecy (4-0), l’ailier de l’ASSE s’impose comme l’un des hommes forts de la saison… avec un geste fort en fin de match.

L’ASSE peut compter sur un Davitashvili en pleine confiance. Face à Annecy, le Géorgien a inscrit son 12e but de la saison en Ligue 2. Une réalisation précieuse qui confirme sa régularité offensive depuis plusieurs semaines. Avec ce nouveau pion, il dépasse Thomas Robinet (Dunkerque) et Louis Mafouta (Guingamp), tous deux bloqués à 11 réalisations. Le Stéphanois devient ainsi seul deuxième du classement des buteurs, juste derrière Tawfik Bentayeb (Troyes) et ses 15 buts.

Ce nouveau but illustre parfaitement l’efficacité retrouvée de l’ailier stéphanois. Opportuniste face au portier Florian Escales, Davitashvili a su faire la différence avec ce quatrième but stéphanois. Un atout majeur pour une équipe de l’ASSE qui vise clairement le haut du tableau dans ce sprint final.

Un hommage fort de Davitashvili après son but

Mais au-delà du terrain, c’est surtout son geste après son but qui a marqué les esprits. Après avoir trompé Florian Escales, Davitashvili a rendu hommage à Ilia II, décédé ce mardi à l’âge de 93 ans.

Le patriarche de l’Église orthodoxe géorgienne était une figure majeure dans son pays. Il a dirigé l’Église pendant 49 ans et restait profondément respecté par une population très croyante. De son côté, La Croix souligne son rôle central dans l’histoire moderne de la Géorgie, notamment lors des périodes de crise politique.

En affichant cet hommage, Davitashvili a montré une autre facette de sa personnalité. Un geste fort, chargé de symboles, qui dépasse le cadre du football. Une image qui pourrait marquer durablement les supporters stéphanois.

Et qui confirme que, cette saison, Davitashvili ne se contente pas d’empiler les buts… il marque aussi les esprits.