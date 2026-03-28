Avant d’espérer figurer dans la liste finale de sa sélection pour la Coupe du Monde, Lucas Stassin honore actuellement sa première convocation avec la Belgique. Pour la tournée aux États-Unis durant cette trêve internationale, Rudi Garcia a fait appel à l’attaquant de l’ASSE. Les Diables Rouges affrontaient les USA ce samedi soir. Résumé.

Après plusieurs mois compliqués, Lucas Stassin est de retour en grande forme depuis la fin du mois de février. Le numéro neuf de l’ASSE a retrouvé le chemin des filets à quatre reprises depuis la rencontre à Pau. Des statistiques qui viennent récompenser les bonnes prestations de l’ancien joueur de Westerlo depuis l’arrivée de Philippe Montanier.

Face à Guingamp, le belge avait obtenu un pénalty en malin avant d’offrir le but du 2-1 à Augustine Boakye face à Laval. Lucas Stassin à ensuite mis fin à 15 matchs sans marquer en Vert sur le terrain de Pau. Auteur d’un doublé, l’attaquant s’est relancé et enchaîne à nouveau les buts depuis. Face au Red Star, il a de nouveau trouvé le chemin des filets avant d’être doublement décisif face à Annecy, deux semaines plus tard.

Lucas Stassin doit gagner sa place pour la Coupe du Monde

Avec un but et une passe décisive, le joueur formé à Anderlecht à fêté sa première convocation avec la Belgique. En fin de semaine passée, Rudi Garcia, ancien de l’ASSE, a appelé Lucas Stassin pour la première fois avec les A.

Comme l'Équipe de France, les Diables Rouges sont aux USA pour préparer la Coupe du Monde qui débutera en juin prochain. L’attaquant de l’ASSE espère donc profiter de cette tournée pour obtenir un nouveau ticket pour l’Amérique cet été. Le sélectionneur de la Belgique compte évaluer certains profils avant de faire ses choix définitifs pour la Coupe du Monde.

Résumé de Belgique USA

Remplaçant au coup d'envoi, Lucas Stassin n'a pas pu connaître sa première selection contre les USA. Bien que Rudi Garcia ait changé les 10 joueurs de champs, il n'a pas fait appel à l'attaquant stéphanois. Les belges se sont imposés 5-2 contre les USA. Lucas Stassin espère donc connaître sa première cape contre le Mexique lors du second match amical de ce rassemblement !