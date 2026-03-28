Lucas Stassin touche du doigt un rêve d’enfant avec sa sélection chez les Diables rouges. L’attaquant de l’ASSE espère désormais franchir un cap… et se rapprocher de son idole Romelu Lukaku.

Lucas Stassin pourrait vivre un moment charnière dans sa jeune carrière. Appelé avec la Belgique, le Stéphanois a l’opportunité de découvrir l’environnement des Diables rouges, avec en ligne de mire une première apparition face aux États-Unis. Une étape symbolique pour un joueur qui n’a jamais caché ses ambitions. Depuis toujours, il rêve de porter ce maillot… et de marcher dans les pas de Romelu Lukaku.

Longtemps impressionné par son modèle, Stassin n’osait même pas entrer en contact avec lui. Il aura fallu l’insistance de son entourage pour qu’il franchisse le pas. Un échange qui a marqué le jeune attaquant. Le soutien de Lukaku, réputé proche des jeunes talents, a pesé dans sa progression récente. Même absent lors de ce rassemblement, “Big Rom” reste une source d’inspiration constante pour le joueur de l’ASSE, impatient à l’idée, un jour, de partager le terrain avec lui.

Derrière cette sélection se cache pourtant une trajectoire loin d’être linéaire. Car avant de goûter à ce rêve, Lucas Stassin a dû traverser des mois très compliqués dans le Forez.

Le déclic et une discipline impressionnante pour Stassin

Le tournant intervient à la trêve hivernale. Lucas Stassin prend alors une décision radicale : se remettre au travail, sans concession. « Papa, maintenant je m’y remets », lui lance-t-il. S’ensuit une routine stricte et millimétrée : entraînement, récupération, musculation, nutrition contrôlée au gramme près. Le jeune attaquant pousse le curseur très loin. Jusqu’à manger six fois par jour, en pesant chaque aliment.

Encadré par un coach mental, Jean-François Lenvain, il apprend aussi à se structurer seul. Pas de cuisinier personnel, pas de facilité. L’objectif est clair : grandir, aussi bien comme joueur que comme homme. Il s’entoure également d’un analyste vidéo pour revoir ses matchs et progresser. Une implication totale, au prix de sacrifices importants. Pendant plusieurs mois, Stassin s’isole, évite les sorties et se concentre exclusivement sur son objectif.

ASSE : un mental forgé pour viser plus haut

Ce travail de fond commence à payer. Stassin revient progressivement à son meilleur niveau. Lui qui rêvait de Coupe du monde voit désormais son objectif reprendre du sens, même si le chemin reste long. Sa capacité à rebondir n’est pas nouvelle. Déjà à Westerlo, après une grave blessure, il avait marqué dès son retour.

Mais Lucas Stassin garde les pieds sur terre. Sa priorité reste claire : performer avec l’ASSE et contribuer à une remontée en Ligue 1. Sous contrat jusqu’en 2028, il veut rendre aux supporters leur soutien. « Il veut réussir pour le club et les fans des Verts », insiste Stéphane Stassin.

Car tout peut aller très vite dans le football. Son père en sait quelque chose. Une blessure avait brutalement freiné sa propre carrière. Un rappel constant pour Lucas : profiter de chaque instant. À seulement 21 ans, il est déjà aux portes d’un rêve d’enfant. Et son histoire, faite de doutes et de résilience, pourrait bien inspirer tout un peuple vert.

Source : Sudinfo