L’ASSE cherche une solution offensive supplémentaire pour densifier son banc. Entre repositionnements réussis et blessures, Philippe Montanier doit trancher pour offrir une nouvelle cartouche offensive aux Verts.

Ces dernières semaines, l’AS Saint-Étienne a profondément ajusté son organisation. Deux choix forts ont rebattu les cartes. Et ils ne sont pas sans conséquence sur le secteur offensif.

Le premier concerne Ben Old. Longtemps cantonné à un rôle d’ailier où il n’était qu’un choix secondaire, il a été replacé arrière gauche par Eirik Horneland. Un repositionnement payant. Le Néo-Zélandais enchaîne désormais les titularisations : 12 sur les 12 derniers matchs. Mieux encore, il affiche un temps de jeu quasi total avec seulement 6 minutes manquées depuis le 13 décembre 2025. Un contraste frappant avec son début de saison, où il n’avait débuté que 2 rencontres lors des 16 premières journées.

Autre ajustement majeur : Augustine Boakye. Utilisé un peu partout en attaque sous Horneland, il évoluait comme un véritable joker offensif. Philippe Montanier (ASSE) a fait un choix clair. Le repositionner au milieu de terrain. Et le résultat est immédiat. Plus à l’aise, plus influent, le Ghanéen s’impose désormais comme une pièce importante dans l’entrejeu stéphanois.

Un secteur offensif réduit

Ces deux décisions ont libéré de l’espace devant. Mais elles ont aussi réduit les options offensives disponibles. Aujourd’hui, quatre joueurs semblent tenir la corde : Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili, Irvin Cardona et le joker Joshua Duffus.

Derrière ce quatuor, le vide se fait sentir. Djylian N’Guessan pourrait être cette solution. Le staff compte sur lui. Mais ses blessures répétées freinent son intégration. Difficile dans ces conditions d’en faire une véritable alternative sur le banc.

Même constat pour Nadir El Jamali. Auteur d’un début de saison prometteur, il voit sa dynamique stoppée net par une blessure sérieuse au genou. Sa saison semble déjà compromise.

Résultat : Philippe Montanier se retrouve avec un groupe offensif limité. Et un besoin clair. Ajouter une cartouche supplémentaire pour peser en cours de match.

Trois pistes pour renforcer l’attaque de l’ASSE

Trois options se dessinent aujourd’hui du côté du Forez.

La première est évidente. Le retour de Djylian N’Guessan. S’il retrouve la forme, il pourrait rapidement intégrer la rotation. Mais son avenir reste flou. À un an de la fin de son contrat, un départ cet été est très envisageable.

La deuxième piste mène à Marten Chris Paalberg. La recrue estonienne arrive avec une réputation flatteuse de buteur prolifique. Mais son adaptation est freinée. Blessé à son arrivée, il n’a toujours pas disputé la moindre minute, même avec la réserve. Une inconnue totale à ce stade.

Enfin, une surprise pourrait émerger. Mehdy Lutin Zidee. L’ailier de la réserve monte en puissance. Ses dernières prestations ne passent pas inaperçues. Lors de l’opposition face aux pros ce mercredi, il s’est illustré avec un but et une passe décisive. Sa vitesse et son explosivité pourraient séduire Philippe Montanier.

Une option crédible pour apporter du dynamisme en fin de match.

Meyvin Agesilas aurait également pu prétendre à ce rôle. Mais sa blessure jusqu’à la fin de saison ferme cette porte.

Le chantier est donc ouvert. Et la décision pourrait tomber rapidement. Car dans une fin de saison où chaque détail compte, disposer d’une arme offensive supplémentaire pourrait faire basculer des matchs.