Auteur de trois buts en deux matchs avec les Espoirs belges, Lucas Stassin ne cesse de marquer des points. En Belgique, la presse milite désormais pour sa présence à la Coupe du Monde 2026.

S’il n’a pas encore connu de convocation chez les A, Lucas Stassin s’en rapproche à grands pas. L’attaquant de l’AS Saint-Étienne a profité de la trêve internationale pour briller avec les U21 belges, inscrivant 3 buts en deux rencontres.

Une trêve internationale parfaitement négociée

Face au Pays de Galles, les jeunes Diables se sont imposés 7-0, avec un doublé de Stassin en 70 minutes. Quelques jours plus tard, le Stéphanois a confirmé son excellente forme contre le Danemark (victoire 2-0), marquant une nouvelle fois et disputant l’intégralité de la rencontre.

Ces prestations n’ont pas laissé indifférente la presse belge. Le quotidien La Dernière Heure – Les Sports+, très suivi outre-Qiévrain, estime que l’heure est venue pour Stassin de franchir un cap et d’être testé avec les A, en vue du Mondial 2026.

Stassin barré par De Ketelaere ?

Dans un article, La DH pose une question simple : "Pourquoi ne pas tester Lucas Stassin dès le prochain rassemblement ?". Le journal souligne que le profil du buteur stéphanois – attaquant de surface, instinctif, réaliste – manque cruellement dans l’arsenal de Rudi Garcia. Extraits.

"La hiérarchie est désormais claire. Quand Romelu Lukaku est absent, Charles De Ketelaere le remplace. Prétendre le contraire serait illogique au vu de ce que l'attaquant a démontré sous le maillot de l'équipe nationale ces deux derniers mois. Il est plus intéressant dans ce rôle que dans n'importe quel autre élément du système actuel vu son profil atypique. Il n'est ni un 9 ni un 10 ni un ailier. Il est Charles De Ketelaere."

Des concurrents dans le trou

La DH poursuit : "Loïs Openda et Michy Batshuayi ont perdu de gros points lors des deux derniers rassemblements. Le premier est devenu le remplaçant du remplaçant. Le fait que Rudi Garcia ne l'ait titularisé qu'une fois en quatre matchs en dit long. Son crédit est largement entamé mais Openda est le seul attaquant de rupture du vivier belge. Batshuayi a davantage de souci à se faire. Il ne décolle pas du banc et sait que des jeunes ont un profil similaire au sien et pourraient lui passer devant."

Stassin doit être retenu !

Pour Romain Van der Pluym, suiveur des Diables Rouges Rudy Garcia doit impérativement changer son fusil d'épaule ! "Lucas Stassin et/ou Romeo Vermant doivent aller à la Coupe du Monde. Ils sont l'avenir de la Belgique devant le but, mais n'ont pas encore goûté au noyau A. Roberto Martinez avait l'habitude de convoquer des jeunes pour les habituer à l'environnement des Diables rouges.

Rudi Garcia n'a pas la même approche même si on peut entrevoir une fenêtre d'ouverture au prochain rassemblement. Si le sélectionneur veut un attaquant de rectangle dans son groupe en Amérique, il a tout intérêt à tester ses deux jeunes talents avant. La logique voudrait qu'il pense aussi à l'avenir pour le grand rendez-vous de 2026. Et donc à Stassin et/ou Vermant."

Source : La DH Les Sports+