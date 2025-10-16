Après leur victoire face à la Norvège (2-1), les Bleuets de Bernard Diomède avaient validé leur ticket pour les demi-finales du Mondial U20. Opposée au Maroc, l’équipe de France de N'Guessan espérait poursuivre sa folle épopée au Chili.

Dimanche dernier, l’équipe de France U20 avait signé un nouveau succès au Mondial au Chili. Trois jours après avoir éliminé le Japon (1-0, a.p.), les jeunes Bleus avaient battu la Norvège (2-1) au terme d’un match aussi disputé qu’intense.

Le héros de la rencontre s’appelait Saïmon Bouabré. Arrivé en cours de compétition, le jeune attaquant, né à St-Etienne, avait offert la qualification à la France grâce à un doublé plein de sang-froid. Il avait ouvert le score à la 19e minute d’un geste technique parfait, avant de doubler la mise d’une reprise de volée somptueuse (37e).

Malgré la réduction de l’écart par Rasmus Holten à la 83e minute, les joueurs de Bernard Diomède avaient tenu bon. Le gardien Lisandru Olmeta, une nouvelle fois décisif, avait repoussé les dernières tentatives scandinaves, notamment une tête à bout portant dans les ultimes instants.

Ce succès, obtenu dans la douleur mais avec caractère, avait propulsé la France dans le dernier carré de la compétition pour la première fois depuis douze ans.

France - Maroc : une demi-finale explosive pour une place en finale du Mondial U20 !

Grâce à cette victoire face à la Norvège, les Bleuets avaient rejoint le dernier carré du Mondial. Ils retrouvaient en demi-finale le Maroc, surprenant tombeur des États-Unis (3-1). La rencontre se disputait mercredi soir à Valparaiso (22h, heure française).

Cette opposition entre deux sélections dynamiques promettait un duel spectaculaire. Le Maroc, solide et discipliné, n’avait cessé d’impressionner depuis le début du tournoi, tandis que la France arrivait portée par une confiance retrouvée et un moral au plus haut.

Le résumé de la rencontre

Face au Maroc, l'équipe de France U20 a livré une prestation honorable ce mercredi 15 octobre. En quête d'une finale depuis 2013 et la génération dorée de Paul Pogba, les Bleus de Djylian N'Guessan ont été impressionnants. Menée par un but inscrit avec réussite par le Maroc sur penalty (32'), la France a égalisé après la pause par le Monégasque Lucas Michal (59').

Joueuse, l'équipe de Bernard Diomède n'a jamais baissé pavillon, même après l'expulsion de Rabby Nzingoula lors des prolongations (109'). Des prolongations que N'Guessan a disputées en intégralité, le tout jeune stéphanois, entré à la 90', passant même tout proche d'offrir la qualification à son équipe (120'). Malheureusement, le joueur de l'ASSE, 17 ans et surclassé de trois catégories, a été le dernier Bleu à manquer sa tentative lors de la terrible séance des tirs au but (5-4 Tab).

🇲🇦 Le Maroc élimine la France après la séance de tirs au but et file en finale de la Coupe du monde U20 !#lequipeFOOT pic.twitter.com/FdsHkAh1ll — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 15, 2025

Un raté synonyme de fin du rêve pour l'équipe de France, qui cherchera à arracher la médaille de bronze samedi 18 octobre face à la Colombie qui a été sortie par l'Argentine (0-1) durant la nuit.