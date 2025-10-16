Solide quatrième de Ligue 2 après neuf journées, le Red Star s’affirme comme l’un des outsiders les plus crédibles pour la montée. Dans les coulisses, le projet mené par Grégory Dupont commence à porter ses fruits.

Derrière l’ASSE, co-leader de Ligue 2 avec 20 points, le Red Star suit le rythme avec 17 unités. Une dynamique inattendue, mais qui ne surprend pas tant quand on observe de près la stratégie mise en place ces derniers mois. À sa tête : Grégory Dupont, ex-responsable de la performance chez les Bleus et au Real Madrid, désormais directeur du football du club de Saint-Ouen.

« Avoir travaillé pour de grosses équipes, ça m’aide »

Dans L’Équipe, il l’admet sans détour : « Avoir travaillé pour des grosses équipes, ça m’aide. » Recruté pour structurer un club historiquement instable, Dupont a apporté une rigueur méthodologique rarement vue à ce niveau : « J’ai vu ce qu’il fallait pour durer, et ce qu’il ne fallait surtout pas faire. »

Un club en mutation, une méthode importée du très haut niveau

Grégory Dupont ne vient pas avec une baguette magique, mais avec une culture de l’exigence issue du très haut niveau. « Quand tu viens d’un club comme le Real Madrid ou de l’équipe de France, tu sais que l’exigence n’est pas une option, c’est une base. »

L’une de ses premières constats en arrivant au Red Star : « C’est une anomalie qu’il n’y ait que deux clubs franciliens en Ligue 1. » Une phrase qui en dit long sur l’ambition du projet. À Saint-Ouen, le club évolue vite, dans les têtes comme dans les structures. « J’ai trouvé un club qui veut avancer, qui veut s’inspirer des meilleures pratiques. On n’est pas là pour bricoler. »

Avec Habib Beye toujours à la tête de l’équipe première, la complémentarité semble naturelle. « Habib a une vraie sensibilité performance, on parle le même langage. » Ensemble, ils tentent d’aligner terrain, données, recrutement et développement pour bâtir un projet durable.

La Ligue 2 est prévenue : « On veut être prêt au cas où »

Si le Red Star reste prudent dans ses objectifs, la montée n’est plus un mot tabou. « On ne s’est rien fixé de définitif, mais si on est bien placés au printemps, on veut être prêts », assure Dupont. Et d’ajouter : « Ce serait une bonne fin, une belle histoire. »

Ce discours mesuré masque mal une ambition claire. « Il faut arrêter de considérer que la performance n’est réservée qu’aux grands clubs. Même en Ligue 2, on peut structurer intelligemment, sans moyens illimités. »

Alors que l’AS Saint-Étienne domine le classement, le Red Star s’accroche, avec un projet moderne, appuyé sur une dynamique collective forte et des convictions affirmées. « Le football français a besoin d’exemples différents, et le Red Star en fait partie. »

Source : L’Équipe, 14 octobre 2025