Lucas Stassin a retrouvé la sélection des espoirs belges durant la trêve internationale. Après avoir affronté le Pays-de-Galles vendredi dernier (victoire 7-0), les diablotins recevaient les danois ce mardi soir pour la 3ème journée des qualifications au Championnat d’Europe Espoirs. Résumé de la rencontre.

Malgré un mois de septembre où il s’est montré prolifique avec l’ASSE, Lucas Stassin n’a pas été convoqué par Rudi Garcia avec la sélection belge. L'attaquant stéphanois n’a toujours pas eu l’occasion de pouvoir être appelé avec les A malgré la blessure de Romelu Lukaku. Si l’ancien coach des Verts suit les performances du numéro 9 de l’ASSE, il continue de lui privilégier des profils comme Loïs Openda où Michy Batshuayi.

Stassin prêt à quitter l’ASSE pour se rendre à la coupe du monde ?

Interrogé au sujet du mercato estival, Lucas Stassin a évoqué les nombreuses rumeurs le concernant en affirmant avoir eu plusieurs offres. Le belge a affirmé que l’ASSE s’était montrée intransigeante pour conserver son buteur et ne comptait pas le laisser filer. L’ancien attaquant d’Anderlecht n’a cependant pas fermé la porte à un départ cet hiver et se dit prêt à écouter les offres.

Si le belge sait qu’un départ pourrait faciliter une sélection avec les Diables Rouges, les dirigeants du club ligérien auront surement le même point de vue que cet été. Le board stéphanois n’a pas lâché son joyau cet été malgré des propositions financières conséquentes. Une preuve que les Verts comptent sur lui pour retrouver l’élite le plus rapidement possible. Lucas Stassin a petit à petit retrouvé sa place de titulaire après une fin de mercato délicate. En septembre, le belge à inscrit quatre buts et délivré une passe décisive en quatre rencontres.

L’attaquant stéphanois rêve de jouer la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis mais ne fait pas partie des favoris du sélectionneur belge. Rudi Garcia dispose de profils d’expérience et confirmés en Europe comme Romelu Lukaku et Loïs Openda. Michy Batshuayi, remplaçant à Francfort a été appelé ce mois en l’absence du buteur du Napoli. L’ancien coach de l’OM a affirmé préférer disposer de l'ancien buteur phocéen dans son groupe que de Lucas Stassin. Il reste environ neuf mois au jeune buteur de l’ASSE pour inverser la tendance aux yeux du sélectionneur des Diables Rouges et de décrocher un ticket pour s’envoler en Amérique du Nord.

Pour l’heure, c’est avec les espoirs belges que Lucas Stassin est sélectionné. Les diablotins sont engagés dans une campagne de qualifications au prochain Euro Espoirs depuis septembre. L’ancien de Westerloo a d’ailleurs bien débuté par un large succès et un doublé au Pays de Galles, vendredi. Ce mardi soir, l'attaquant de l’ASSE et les siens étaient opposés au Danemark.

Résumé de la rencontre

Titulaire au coup d'envoi, Lucas Stassin voulait à nouveau soigner ses statistiques avec le maillot des espoirs belges. La première mi-temps se solde sur un score nul et vierge de 0-0. La seconde période offre des temps forts au deux équipes. Ce sont les belges qui vont ouvrir le score à 10 minutes de la fin. Les deux entrants Idumbo et Bassette font la différence. Le premier trouve le deuxième qui gagne son duel avec le portier danois. 1-0 pour la Belgique. Dans le temps additionnel, Lucas Stassin va inscrire un but sur penalty après l'avoir obtenu. D'une belle panenka, il offre le 2-0, c'est le score final. Les diablotins font le coup parfait dans ces barrages de l'Euro U21.