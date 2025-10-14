Avec 4 buts et une passe décisive en 4 matchs, Lucas Stassin a été logiquement récompensé par le trophée UNFP du meilleur joueur du mois de septembre. L’attaquant de l’ASSE s’est imposé face aux Troyens Assoumou et Bentayeb.

Le mois de septembre a marqué un tournant dans la saison de Lucas Stassin. Encore en phase d’adaptation en début d’exercice, l’attaquant belge de l’ASSE a enchaîné les performances de haut niveau. Cela a été pour le plus grand bonheur de son coach Eirik Horneland. En seulement quatre matchs, il a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive. Ainsi, il a pesé de tout son poids sur les résultats des Verts.

Tout a commencé le 13 septembre face à Clermont (victoire 2-1 à l’extérieur), où Stassin a été directement impliqué dans les deux réalisations stéphanoises. Il a marqué un but et une passe décisive. Ensuite, il a brillé contre Reims avec un doublé salvateur (3-2), avant d’inscrire l’unique but de la rencontre à Amiens (0-1).

Deux joueurs de l'ESTAC face à Lucas Stassin

Face à lui, Assoumou et Tawfik Bentayeb, tous deux joueurs de l’ESTAC Troyes, ont également réalisé un bon mois de septembre. Le premier a inscrit trois buts en quatre matchs, le second a compilé 3 buts et une passe décisive sur la même période. Des statistiques solides, mais insuffisantes pour éclipser la régularité de Stassin. Surtout dans un collectif de l’ASSE en pleine dynamique de victoire. C'est en tout cas ce que les supporters ont décidé. Ils ont élu Lucas Stassin comme joueur du mois.

Le vote des supporters et des observateurs n’a donc pas laissé place au doute : Lucas Stassin est l’homme du mois.

L'AS Saint-Etienne peut rêver plus grand grâce à son buteur

Avec un Stassin en pleine confiance, l’ASSE s’installe durablement en haut du classement de Ligue 2. À l'heure actuelle, les Verts sont seconds de Ligue 2 à égalité de points avec Troyes et Pau.

Déjà plébiscité par les supporters stéphanois, ce trophée UNFP vient renforcer son statut. Reste désormais à confirmer cette forme sur les mois suivants pour espérer un retour rapide en Ligue 1.