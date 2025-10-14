Buteur face aux Turcs il y a un mois, Zuriko Davitashvili affronte de nouveau la Turquie ce mardi 14 octobre. C'est un match décisif pour la Géorgie dans les éliminatoires du Mondial 2026.

Convoqué par Willy Sagnol, Zuriko Davitashvili poursuit son parcours international avec la Géorgie. Après avoir affronté l’Espagne samedi dernier, l’ailier stéphanois a rendez-vous ce mardi 14 octobre à 21h avec la Turquie. Cette affiche est importante pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Un but à l’aller, une revanche au retour ?

Le 4 septembre dernier, la Géorgie s’était inclinée 3-1 en Turquie. Toutefois, Davitashvili avait été le seul buteur géorgien, trouvant la faille à la 63e minute. Ce match, dominé par les Turcs, avait pourtant vu la Géorgie poser quelques problèmes, notamment en seconde période.

Ce retour à l'extérieur représente une occasion idéale pour prendre une revanche sportive, et espérer décrocher des points précieux dans un groupe toujours très serré.

Confirmation attendue pour Davitashvili

Davitashvili s’impose comme un joueur clé de sa sélection. Ce nouveau duel face aux Turcs pourrait confirmer son statut de cadre offensif. Et pour l’ASSE, ce niveau de régularité en sélection est un signe fort du niveau de son ailier.

Turquie - Géorgie : Le résumé

Titularisé sur le front de l’attaque géorgienne, Zuriko Davitashvili n’aura pas pu empêcher la déroute de son équipe au Kocaeli Stadyumu. Dès la première mi-temps, la Turquie plie la rencontre. Les Géorgiens rentrent aux vestiaires avec la lourde note de 3-0, des buts signés Yildiz (14’), Demiral (22’) et Akgün (35’).

Au retour des vestiaires, Willy Sagnol sort Mikautadze et fait entrer Zivzivadze pour tenter de redynamiser l’attaque géorgienne. Mais rapidement, la Turquie, à travers Demiral, qui s’offrira un doublé à la 52e minute, porte le score à 4-0 et anéantit les derniers espoirs géorgiens.

La Géorgie parviendra tout de même à réduire l’écart à la 65e minute grâce à Kochorashvili.

Davitashvili sera, quant à lui, remplacé à la 71e minute par Lobjanidze.

La Turquie (2e – 9 pts) prend ainsi le large sur la Géorgie (3e – 3 pts) dans le groupe E, dominé par l’Espagne (1re – 12 pts).