Nombreux sont les Stéphanois à avoir pris leur valise ces derniers jours. Zuriko Davitashvili a rejoint sa sélection nationale pour disputer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ou encore Mahmoud Jaber avec l'Israël. Le point complet sur le temps de jeu des joueurs de l'ASSE durant la trêve.

Des Stéphanois co-leaders, et quasiment invaincus (une défaite). La bande à Eirik Horneland a entamé la trêve internationale avec la tête reposée. Mais les deux semaines ont loin d'avoir été de tout repos pour les Verts. Beaucoup ont rejoint leur sélection nationale. Synthèse des performances des joueurs de l'ASSE.

Ben Old gagne du temps de jeu loin de l'ASSE

Avec certes tout juste 68 minutes disputées en Ligue 2 en septembre, Ben Old continue d’être sélectionné par la Nouvelle-Zélande. L'ailier gauche a affronté la Pologne et la Norvège, à l’extérieur.

Pologne - Nouvelle-Zélande : Défaite 1-0 et 18 minutes de jeu pour l'ailier stéphanois, entré en fin de rencontre.

Norvège - Nouvelle-Zélande : Titulaire lors du nul face à la Norvège (1-1), Ben Old a joué 87 minutes.

Davitashvili : sale trêve internationale !

Zuriko Davitashvili a réalisé un départ canon depuis début août. L’ailier géorgien a logiquement été convoqué par Willy Sagnol pour les deux matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026

Espagne - Géorgie : Défaite 2-1 et une entrée en jeu à la 69ème qui a offert 21 minute de jeu à Davitashvili.

Turquie - Géorgie : Lourde défaite 4-1, une titularisation et 71 minutes de jeu.

Mahmoud Jaber : passage éclair en sélection

Maillon essentiel du système Horneland, Mahmoud Jaber a retrouvé sa sélection en ce mois d'octobre après une blessure début septembre. Le milieu de terrain a disputé deux rencontres charnières qualificatifs pour la Coupe du Monde.

Norvège - Israël et Italie-Israël : Blessé, Mahmoud Jaber n'a pas joué la moindre minute avec l'Israël et a été libéré de sa sélection.

Lucas Stassin cartonne chez les U21

Certains auraient sans doute préférer une sélection chez les A. Mais Lucas Stassin a plutôt retrouvé les Espoirs Belges dans la continuité de ses prestations convaincantes avec les Verts. L'attaquant Stéphanois a affronté les Pays de Galle et le Danemark avec l'espoir d'accéder aux Diables Rouges.

Pays de Galle - Belgique : Victoire 7-0 et 2 buts au compteur pour Lucas Stassin qui a joué 70 minutes.

Belgique : Danemark : Nouvelle victoire (2-0) pour le buteur belge qui a inscrit le second but de sa sélection et a joué toute la rencontre !

Dylan Batubinsika reste en marge

Écarté dans le Forez, Dylan Batubinsika peut enfin retrouver du rythme avec sa sélection. Le défenseur congolais était de la partie pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Togo - RD Congo : Batubinsika n'a pas été retenu pour cette rencontre.

RD Congo - Soudan : Sur le banc, le défenseur stéphanois n'est pas entré en jeu.

Irvin Cardona déchante avec sa sélection nationale

Maltais depuis peu, Irvin Cardona a poursuivi son aventure sous ses nouvelles couleurs. Mais la tâche s’annonçait délicate pour la sélection maltaise et pour l’attaquant de l’ASSE.

Malte - Pays Bas : Défaite 0-4 pour Cardona, titulaire, qui a été averti à la 55ème minute et a joué 87 minutes.

Malte - Bosnie Hezégovine : Nouvelle défaite (1-4) pour Cardona qui a été titularisé et a joué l'intégralité de la rencontre.

Ebenezer Annan cartonne avec le Ghana

Désormais indéboulonable du XI d'Eirik Horneland, le latéral gauche a déjà glané sept titularisations sous la tunique Verte. De quoi convaincre Otto Addo, sélectionneur du Ghana, pour disputer les deux dernières rencontres des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026.

République Centreafricaine - Ghana : Une victoire 5-0 pour Annan qui est resté sur le banc.

Ghana - Comores : Victoire 1-0 face aux Comores. Annan était titulaire et a joué l'intégralité de la rencontre.

Strahinja Stojkovic avec les Serbes U19

A défaut d'accumuler du temps de jeu en Ligue 2, le latéral droit a fait son retour en sélection. Occasion de ne pas perdre le rythme en amical, en attendant sa première rencontre en Vert.

Serbie U19 - Russie U19 : Victoire 3-2 pour le jeune latéral stéphanois qui a joué l'intégralité de la rencontre.

Serbie U19 - Russie U19 : Défaite 1-4 et une soirée sur le banc pour Stojkovic.

N'Guessan surclassé au Mondial U20

Djylian N’Guessan continue d’écrire une belle page de son histoire au Mondial U20 avec l’équipe de France. Après une phase de groupes en demi-teinte, les Bleuets de Bernard Diomède ont su élever leur niveau pour signer un parcours prometteur.

France U20 – Japon U20 : titulaire et 46 minutes de jeu lors de la qualification en quart de finale (1-0 ap).

Norvège U20 - France U20 : Encore titulaire et encore sorti après le premier acte (45 minutes de jeu). Qualification pour la demi-finale après une victoire 2-1.

El Jamali et Dodote avec la sélection nationale U19

Nadir El Jamali et Axel Dodote poursuivent leur montée en puissance. Les deux jeunes de l'ASSE étaient présents au stage Andalon de l'Equipe de France U19.