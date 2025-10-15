Gardien de l'ASSE, Gautier Larsonneur n'a pas manqué une minute de jeu cette saison. Passionné de tennis, il a profité de la trêve internationale pour vibrer au rythme de l'Open de Roanne. Rencontre avec un sportif complet.

En cette période de trêve internationale, le portier stéphanois s’est offert un détour par Roanne pour assister à l’Open Challenger, accompagné d’Emmanuel Demont, le speaker de l’ASSE.

Une trêve pour souffler... au bord des courts pour le gardien de l'ASSE

Si sa présence dans les travées de la Halle Vacheresse a attiré les fans, Gautier Larsonneur est venu pour une tout autre raison : sa passion du tennis. « Je suis un très grand fan de tennis. J’ai eu la chance d’aller à Roland-Garros cette année. Quand je jouais à Brest, j’allais au Challenger de Brest, à celui de Quimper aussi », confie-t-il avec enthousiasme.

L’amour de la petite balle jaune remonte à l’enfance : « J’ai pratiqué le tennis jusqu’à mes 10-11 ans. Après, [...] J’ai fait quelques petits tournois à côté pour taper un peu la balle. »

Larsonneur, gardien... classé 15/1

S’il assure ne plus avoir le temps de jouer en compétition, Gautier Larsonneur n’a pas perdu la main. « J’étais classé 15/1 il y a trois ans »

Gautier Larsonneur est l’un des trois joueurs de l’effectif stéphanois, avec Mickaël Nadé et Florian Tardieu, à avoir disputé l’intégralité des minutes de jeu depuis le début de la saison. Une preuve de son importance et de sa régularité dans les cages vertes.

Entre passion et soutien aux sportifs locaux

Toujours en lien avec ses amis du circuit, il suit de près les résultats des Français : « J’ai suivi la victoire d’Arthur (Rinderknech) contre Zverev à Shanghai. », lâche-t-il.

La passion de Gautier Larsonneur ne s’arrête pas au tennis : « C’est bien aussi de s’imprégner du sport local parce que c’est aussi des acteurs majeurs, il n’y a pas que le football. »